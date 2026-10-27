פעיל 'הציבור החרדי' הותקף בבית שמש: "הוצאתי מצלמה, הוא נתן לי אגרוף"

יוסף רוזברגר (36), פעיל של מפלגת 'הציבור החרדי', הוכה ברמת בית שמש ד' בבית שמש על ידי תושב השכונה.

"הגעתי לפה בשבע בבוקר" מספר רוזברגר ל'דבר', "תליתי שלט, שמתי עיתונים ופתקים ואז הגיע לפה בחור שאנחנו מכיר מהשכונה והתחיל להעיף ולתלוש שלטים. חסיד, אפילו לא מנטורי קרטא. הוא חלק מהזליגה של האלימות שזולגת לכיוון המיינסטרים. הוצאתי מצלמה לצלם אותו והוא העיף לי את הפלאפון ונתן לי אגרוף".

"אני פונה לימין – זה קריטי" הוסיף, "אם לחרדים לא תהיה את ההגנה והגב להתגייס אנחנו לא נראה גיוס. תחזקו אותנו, אנחנו לא עושים דברים גדולים, לא הולכים לכבוש חוות וישובים אבל אנחנו מייצגים יהודים שחפצים בחיים נורמטיביים ושפויים וזה לא מתאפשר להם, הציבור החרדי זה קיומי למדינת ישראל, תחזקו אותנו".

מוטי לייטנר, ראש המפלגה, אמר ל'דבר' בעקבות התקרית: "לא מפתיע, כשהעסקונה המבוהלת מזהה שמישהו עומד לפרק ממסד כוח ולהביא אלטרנטיבה, לקדש שם שמים אחרי שנים של חילול שם שמים, הם מבוהלים, מפחדים. הם בבעתה ובפאניקה. ולכן הם מנסים לפעול בבריונות אבל הציבור יותר חכם מזה. אני קורא למשטרת ישראל לדאוג לחופש ההצבעה. אבל הציבור מבין שהוא יכול לבחור בין גיהינום וגן עדן והוא בוחר גן עדן".