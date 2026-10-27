מה קורה במעוזי התמיכה בגושים, איזה מגזר מצביע יותר: 'דבר' מנתח את שיעור ההצבעה

ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת השנה לראשונה את שיעור ההצבעה בחלוקה לקלפיות במהלך יום הבחירות. באמצעות הצלבת נתונים אלה עם מסד נתוני הלמ"ס ותוצאות הבחירות הקודמות, ניתן להגיע למספר פילוחים שיכולים אולי להעיד על דפוסי ההצבעה.

הערות מתודולוגיות חשובות לאחר הגרפים

כך חישבנו את שיעור ההצבעה לפי קבוצות — הערה מתודולוגית

מה מראים התרשימים. שיעור ההצבעה עד כה ביום הבחירות, 27 באוקטובר 2026, בקבוצות של קלפיות, לעומת אותן קלפיות בבחירות 2022. תרשים נפרד עוקב לאורך היום אחר שיעור ההצבעה הארצי שמפרסמת ועדת הבחירות, לעומת 2022 באותה שעה.

הנתונים. שיעור ההצבעה לפי קלפי: מפת ההצבעה של ועדת הבחירות המרכזית ביום הבחירות. שיעור ההצבעה הארצי: הנתון הארצי של הוועדה עצמה, שמתפרסם בנפרד — הוא אינו סכום הקלפיות — וכולל את המעטפות הכפולות. הקלפיות ובעלי זכות הבחירה: רשימת הקלפיות של הוועדה ל-2026 (12,018 קלפיות, 7.33 מיליון בעלי זכות בחירה). תוצאות 2022 לפי קלפי: ועדת הבחירות, באתר data.gov.il. הדת העיקרית ביישוב: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), מפקד 2022. הרמה החברתית-כלכלית: המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס, 2021.

מתי הנתונים מתעדכנים. הוועדה מפרסמת כל שעתיים את שיעור ההצבעה הארצי, הכולל את המעטפות הכפולות. נתוני הקלפיות מתעדכנים במפת הוועדה במהלך היום, וכל קלפי מדווחת בשעה משלה; לא כל הקלפיות דיווחו. כל תרשים קבוצות מבוסס רק על הקלפיות שדיווחו באותה שעה (למשל בין 09:00 ל-09:59), והשעה בכותרתו היא השעה שבה דיווחו רוב הקלפיות. דיווחי הקלפיות מפגרים אחרי הנתון הארצי: כשהוועדה פרסמה את שיעור ההצבעה הארצי עד 10:00, רוב הקלפיות דיווחו רק עד 09:00. לכן תרשימי הקבוצות מציגים בדרך כלל שעה מוקדמת מזו של התרשים הארצי. מאחר שהדיווח מהקלפיות חלקי ואינו מתואם בזמן, התמונה בתרשימי הקבוצות חלקית ועשויה להשתנות עם דיווחים נוספים. בהערות לכל תרשים מופיע, לכל קבוצה, שיעור בעלי זכות הבחירה בקלפיות שדיווחו.

איך סווגו הקלפיות.

מגזר. ערבים ודרוזים — לפי הדת העיקרית ביישוב (מפקד הלמ"ס 2022); היישובים הבדואיים נמנו עם הערבים. חרדים — קלפיות שבהן ש"ס ויהדות התורה קיבלו לפחות 70% מהקולות הכשרים ב-2022. שאר הקלפיות — יהודים לא־חרדים.

ערבים ודרוזים — לפי הדת העיקרית ביישוב (מפקד הלמ"ס 2022); היישובים הבדואיים נמנו עם הערבים. חרדים — קלפיות שבהן ש"ס ויהדות התורה קיבלו לפחות 70% מהקולות הכשרים ב-2022. שאר הקלפיות — יהודים לא־חרדים. גוש —לפי ההצבעה ב-2022, לא לפי ההצבעה היום. קלפי שויכה לגוש שקיבל בה לפחות 60% מקולות שני הגושים והמפלגות הערביות ב-2022. גוש נתניהו: הליכוד, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה. גוש השינוי: יש עתיד, המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו, העבודה ומרצ. מפלגות ערביות: רע"מ, חד"ש-תע"ל ובל"ד. קלפיות שבהן אף גוש לא הגיע ל-60%: ללא רוב מובהק.

—לפי ההצבעה ב-2022, לא לפי ההצבעה היום. קלפי שויכה לגוש שקיבל בה לפחות 60% מקולות שני הגושים והמפלגות הערביות ב-2022. גוש נתניהו: הליכוד, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה. גוש השינוי: יש עתיד, המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו, העבודה ומרצ. מפלגות ערביות: רע"מ, חד"ש-תע"ל ובל"ד. קלפיות שבהן אף גוש לא הגיע ל-60%: ללא רוב מובהק. רמה חברתית-כלכלית. האשכול של הלמ"ס (1 הנמוך ביותר, 10 הגבוה ביותר) של האזור הסטטיסטי שבו נמצאת הקלפי, ובהיעדרו האשכול של היישוב או של הרשות המקומית; מוצג בקבוצות: אשכולות 1–3, 4–7 ו-8–10.

התאמת הקלפיות של 2026 לקלפיות של 2022. הקלפיות מוספרו מחדש בין שתי מערכות הבחירות. התאמנו כל קלפי של 2026 לקלפי או לקלפיות של 2022 שבוחריהן, ככל הנראה, מצביעים בה — לפי היישוב, מספר הקלפי, מקום הקלפי, הכתובת ומספר בעלי זכות הבחירה. כ-90% מהקלפיות הותאמו. קלפי שלא הותאמה מקבלת את הסיווג של היישוב שלה, אם הוא שייך בבירור לקבוצה אחת; אחרת היא נותרת ללא סיווג ואינה מוצגת. ההתאמה היא של ‘דבר’.

איך חושב שיעור ההצבעה. לכל קבוצה: מספר המצביעים עד כה חלקי מספר בעלי זכות הבחירה, שניהם מסוכמים על פני הקלפיות של הקבוצה שדיווחו — ולא ממוצע של שיעורי הקלפיות.

ההשוואה ל-2022.

תרשימי הקבוצות: שיעור ההצבעה הסופי ב-2022 באותן קלפיות, בקלפיות הרגילות בלבד — 63.8% בכלל הארץ, לעומת השיעור הרשמי, 70.6%, הכולל את המעטפות הכפולות.

התרשים הארצי: הנתונים הארציים של הוועדה בשתי השנים, כולל המעטפות הכפולות — 2026 כפי שהם מתפרסמים היום, 2022 כפי שהוכרזו במהלך יום הבחירות, לפי הדיווחים בתקשורת. שניהם על אותו בסיס.

מגבלות.