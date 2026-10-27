"נתראה אחרי השינוי": נוכחות בולטת לגוש השינוי בקלפיות במרכז תל אביב, לצד חשש מהתוצאות

במרכז תל אביב, יום הבחירות מתאפיין בנוכחות בולטת של פעילי מפלגות גוש השינוי, לצד נוכחות מצומצמת של מפלגות הקואליציה. בין הקלפיות לדוכני המפלגות, התושבים מביעים תקווה לשינוי פוליטי, אך גם חשש מהאפשרות שהממשלה הנוכחית תישאר בשלטון. מנגד, פעילת ליכוד מספרת על החשש מעוינות כלפי תומכי המפלגה ועל תמיכתה בהמשך כהונתו של נתניהו. למרות חילוקי הדעות, נשמעת גם קריאה לאחדות ולשיתוף פעולה, ללא קשר לתוצאות הבחירות.

באחת הקלפיות הדמוקרטים תלו על הגזיבואים דגלי גאווה. בת נוער עם נצנצים על הלחיים מחלקת פליירים וצועקת "רק אמת בקלפי", ומעודדת: "אחוזי ההצבעה גבוהים". כתבים משלושה ערוצים זרים מחפשים מרואיינים, ושני חבר'ה מברכים זה את זה: "נתראה אחרי השינוי". העיר מלאה במשפחות ובצעירים שמבלים ביום הבחירות, שהוא יום חופשי.

"יש לי תקוות גבוהות לשינוי מרענן"

השחקן יוסי מרשק אמר כי "זהו יום קריטי ודרמטי. אני באנרגיה טובה בסך הכול ויש לי תקוות גבוהות לשינוי מרענן, שיהיה נקודת הפתיחה לשיקום ותיקון המדינה". לשאלה אם הוא חושש שתוצאות הבחירות לא ישנו את הרכב הממשלה הנוכחית, הוא אומר כי "אני חושש, אבל התרחישים כל כך שחורים שאני לא מעז לדמיין אותם". לסיכום דבריו הוא מדגיש כי "שינוי הוא מעבר לחובה והכרח".

מצביע אחר, דוד לודבינובסקי, פחות אופטימי ממרשק. "לצערי אני לא ממש אופטימי. אני מרגיש שהשסע גדול. אני מאוד מציאותי וגם חושש שאאלץ לעזוב. בנו פה אסטרטגיה של עשרות שנים לשלוט במוח של אנשים. המשפחה שלי התנגדה לכרטיס האדום ותמיד הייתה ימנית, אבל המדינה הלכה למקום מאוד מסוכן". למרות הכול, הוא שומר על תקווה. "יש לי תקווה לשינוי, שאנשים יבינו איפה הם נמצאים כלכלית, ביטחונית, בינלאומית. כי אחרת המדינה פשוט לא תתקיים".

פעילת הליכוד: "אני רוצה להבין מה האלטרנטיבה לפני שממהרים להחליף"

מעט רחוק משאר הדוכנים נמצא הדוכן של הליכוד. "לא רצינו שיעשו לנו אצבע משולשת ויקראו לנו אפסים", אומרת פעילת הליכוד ז'קלין פארן פרנקל. הביטחון הוא מה שחשוב לה. "התקווה שלי היא שנגמור את העבודה. אין לי בעיה עם ערבים, אני נולדתי וגדלתי עם ערבים ואני דוברת השפה. אין לי בעיה עם הערבים המקומיים בעלי האזרחות, צריך לעשות סוף לחמאס, לחיזבאללה ולשלטון באיראן. העם האיראני הוא עם יפה ולא מגיע לו כאלה מנהיגים, שגמרו אותם".

פארן פרנקל לא רואה אלטרנטיבה לביבי. "תשכנעו אותי מי האלטרנטיבה. עד עכשיו לא שכנעו אותי. אם לא מדברים על ביבי, קשה להם להגיד מה הם מציעים. אני רוצה להבין מה האלטרנטיבה לפני שממהרים להחליף". היא לא מתכננת לעזוב, בין אם הליכוד ינצח ובין אם לא. "אני לא עוזבת את המדינה. אקבר כאן ליד בעלי. זו המדינה שבשבילה אלך עד הסוף. ראיתי מה קרה בצרפת, אין לי ארץ אחרת".