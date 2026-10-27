"הגיע הזמן שכולם ייכנסו מתחת לאלונקה": פעילי קלפי בגבעת שמואל מדברים

בדוכן של 'המילואימניקים-כלכלית' בגבעת שמואל עומדים היום (שלישי) שני פעילים ומכינים קפה שחור לכל מי שמגיע להצביע. "שוחד בחירות", קורא בחיוך עובר אורח. לידם מטיחה אישה בפעילים דתיים של הדמוקרטים ש"הם הולכים למפלגה שמנוגדים לערכי הדת".

אחד הפעילים של 'המילואימניקים' הוא שאול רנד שלחם מ-7 באוקטובר בגדוד של יועז הנדל, יו"ר המפלגה. "לפני חודשיים הייתי בבלטה וכל לילה נכנסנו לשכם לנקות את השטח. אחרי המון סבבים אנחנו לא מוכנים יותר למשחקים בכנסת", הוא אומר. "הגיע הזמן שכולם ייכנסו מתחת לאלונקה לשירות צבאי או אזרחי".

על הסיכוי לעבור את אחוז החסימה הוא אומר: "ברשתות אנחנו רואים שיש הרבה הענות. פה בבוקר כבר לקחו כמה פתקים. אנחנו בטוחים שיהיה וייב גדול ואנשים יצביעו לרשימה כי אנשים מבינים את החשיבות והדחיפות. צריך יועז הנדל לא רק בקלקיליה או בעזה אלא גם בכנסת".

ח"כ וולדיגר מהציונות הדתית: "רוצים יותר חרדים בצבא"

באותו קלפי הגיעה להצביע גם ח"כ מיכל וולדיגר, שנמצאת במקום ה-7 ברשימת הציונות הדתית, והצטלמה עם הפעילות הצעירות בדוכן של מפלגתה ועם פעיל של הדמוקרטים, מיקי קנרק. "הצבעתי פה, זה הקלפי הביתית שלי", אומרת וולדיגר. "אני בטוחה שנהיה המפלגה הכי גדולה בעיר. אני מציעה שכל אחד יבחר מפלגה שמקדמת את הערכים שלו ביומיום".

על מצביעים מהציבור הדתי שיצביעו בנט היא אומרת כי: "אני מבינה את מי שכועס. גם אנחנו רוצים יותר חרדים בצבא ושלום עולמי וכלכלה חזקה יותר ויש לנו תוכניות להגיע לשם. לא חלומות אלא צעדים ריאליים והוכחנו שאנחנו יודעים לעשות את זה. אני עסקתי הרבה ברווחה, בריאות הנפש וידענו לחוקק חוקים, וגם לבקר את הממשלה כשצריך. אנחנו חיים בעולם מורכב ועבודה רצינית דורשת זמן".

לגבי ממשלת אחדות, וולדיגר רואה לכך אפשרות, אך נשמעת מסויגת: "אנחנו יכולים למצוא בסוף הרבה על מה אנחנו מסכימים והוויכוח הוא על הדרך. יש אמירות של הדמוקרטים שקשה לי לשמוע אבל כל מי שיתיישר עם קווי היסוד של הממשלה שנקים – שיצטרף".

"יותר ויותר אנשים 'יוצאים מהארון' כתומכי בנט"

"אני חושבת שיש פה יותר תומכים ממה שמוכנים להודות", אומרת עינת כרמל ראש מטה 'ביחד' בגבעת שמואל. "בשבוע שבועיים האחרונים אני שומעת יותר ויותר אנשים 'יוצאים מהארון' ואומרים בפה מלא שהם תומכים בבנט. הם רואים את הפעילות שלו, את הירידה לשטח ואת המסרים היציבים והברורים – ואני מרגישה שהתמיכה עולה".

סוגיית ההצבעה לנפתלי בנט עולה בגבעת שמואל באופן מיוחד שכן בבחירות לכנסת ה-24, המפלגה שגרפה את מספר הקולות הגבוה ביותר בגבעת שמואל (24.07% מהקולות) הייתה 'ימינה' בראשות בנט. לעומת זאת בבחירות לכנסת ה-25 התרסקה המפלגה ו'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' זכתה במספר הקולות הגבוה ביותר (23.95%).

כרמל מספרת על האקלים הציבורי בעיר סביב הבחירות. "יש אווירה טובה של בחירות הוגנות. כולם מכירים את כולם וחברים של כולם גם בין המפלגות השונות. בשעה כזאת עוד לא נתקלנו בבעיות ואני מקווה שגם לא ניתקל".

"שרק אנחנו ננהל את המדינה – לא הערבים"

בקלפי אחרת בגבעת שמואל פעילי המפלגות השונים מנסים עוד לשכנע את הבוחרים לבחור במפלגה אותם הם מקדמים. אסתר אפשטיין (68) יודעת טוב מאוד מה היא הולכת לבחור. "אני מצביעה רק לימין תמיד. אין לי בעיה עם ממשלת אחדות בראשותו של בנימין נתניהו". אפשטיין אומרת כי: "חשוב לי שנישאר מדינה יהודית. שרק אנחנו ננהל את המדינה, לא הערבים ולא הדמוקרטים ולא אף אחד".

גבריאל קליין המתנדב עבור 'הדמוקרטים' מציג דעה הפוכה לחלוטין: "מי שמצביע לנתניהו כאילו לא היה בארץ בשנים האחרונות. איך אפשר להצביע לו? בטח עכשיו כשדיבר על סנקציות ומעבר לכלכלת קריפטו". על 'הדמוקרטים' הוא אומר: "יש כאן באז סביב הדמוקרטים ובכלל גוש השינוי נערך בצורה רצינית מאוד. אנשים מושקעים ומרגישים את זה. אני מקווה שזה יעבוד".

"באתי לפה מאשקלון לתמוך. לא צריך להקשיב לכל יפי הנפש", אומר נערן כהן, ומספר שיצביע לאיתמר בן גביר: "הוא היחיד שאכפת לו מהמדינה. לא מתוך קיצוניות. הוא פשוט רואה את הנולד. כמו ביבי רק חד יותר. ביבי חזק אבל בן גביר נותן לו את החותם".