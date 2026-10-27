בבית שאן נאמנים לנתניהו, אבל יש גם קולות אחרים: "מסוכן להגיד שאתה לא מצביע מחל"

האווירה ביום הבחירות בבית שאן משפחתית, וכולם מכירים את כולם. הליכוד, שבבחירות האחרונות זכה כאן ב-47.8% מהקולות, נוכח משמעותית בשטח, כמו אחד מבני המשפחה. ניתן לראות כאן גם תומכים של ש"ס, עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ'. מי שמצביע כאן למפלגות אחרות, כמו מורד במלכות. רבים מהם אינם מזדהים.

רפי בן שטרית, ראש העיר לשעבר ואביו של סמ"ר אלרואי בן שטרית ז"ל, שנפל ב-7 באוקטובר, קורא הפעם תיגר על מסורת ההצבעה בעיר. בן שטרית, מראשי התארגנות 'מועצת אוקטובר' שנאבקת להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל, מתמודד לכנסת ברשימת 'ישראל ביתנו', שבבחירות הקודמות זכתה כאן ל-1.4% מהקולות בלבד.

כשהוא נכנס לקלפי, אחת מפעילות הליכוד מתעמתת איתו בטענה שהוא "בגד בליכוד" ויקים מדינה פלסטינית. אבל בן שטרית שלם עם בחירתו, ומבחינתו זה עניין גורלי. "מה שעומד על הפרק היום זה האם לתת לממשלת טבח השבעה באוקטובר, שהביאה עלינו את האסון הגדול ביותר בתולדות היהודים מאז השואה, קדנציה נוספת. ממשלה שעל הידיים שלה דמם של 2348 הרוגים ונרצחים, ממשלה שמימנה את החמאס, חימשה את החמאס, בנתה את צבא הנוחבות, את עיר המנהרות והטרור, כשלה במלחמה, שלה מול חיזבאללה, האם לתת לה קדנציה נוספת? זאת השאלה. כל שאר השאלות הן שאלות שוליות ולא חשובות".

חיים בן חיים הגיע עם בתו עליזה להצביע לליכוד. "כרגע לדעתי, מה שבוער במדינה, זה ביטחון ישראל. ועתיד ילדינו. אנחנו מקווים שביבי ימצא את הדרך למצוא פתרון, גם למצב החברתי כלכלי שיש במדינה אבל קודם כל המצב הביטחוני, שנהיה רגועים. יש לנו ילדים בצבא, יש לנו ילדים קטנים עוד לגדל במדינה הזאת וחשוב ביטחון ישראל".

אתה מרגיש שהממשלה האחרונה הצליחה לעשות את זה?

"לגמרי, לגמרי. חזר לנו הביטחון. בצבא, במדינה שלנו, הביטחון העצמי שלנו עלה בעולם".

גלעד, תושב העיר, מגיע עם אשתו והילדה להצביע, וומך גם הוא בגוש הימין. "מה שחשוב לי קודם כל זה הביטחון, הרפורמה המשפטית שחייבת, חייבת להסתיים, למנוע את הדיקטטורה מבג"ץ, היהדות של המדינה מאוד חשובה ולכן אנחנו מצביע גושי ימין כולנו, וגם לא כולנו מצביעים בדיוק לאותן מפלגות, אבל דבר אחד בטוח ואני רוצה לומר לכל הימנים, כל מי שמצביע, שיצביע ימין אמיתי, לא לשרוף את הקול על עופר וינטר, אופר וינטר, זה מסכן את הימין".

אורי, תושב העיר, תומך בוינטר. "חשוב לי מדינה ציונית, ימנית, שמבינה שאסור לנו לשבת עם הערבים אחרי מה שקרה. כל עוד הם לא מגנים את חמאס וקוראים לו ארגון טרור, זה נשמע לי לא הגיוני פשוט לשבת איתם באותה הממשלה. אז אני מצביע לוינטר בתקווה שהוא יעבור את אחוז החסימה, כי אני מאמין בו, אישית. אני כן חושב שזה טעות שהוא לא התאחד עם סמוטריץ לפני זה, כי הם יכול להיות מפלגה מאוד גדולה, אבל אני עדיין מאמין שיש הרבה שיצביעו לו, הוא יעבור את אחוז החסימה, וצריך אותו בממשלה לדעתי".

"ביבי איש גדול, אבל בבית שאן הליכוד לא עשה כלום"

רמי, תושב העיר, הצביע בבחירות הקודמות לליכוד, וכעת מצביע לליברמן: "הוא איש חזק, יש לו את הדעות שלו, דעות שמתאימות לי. ושלא נשכח שיש לנו גם נציג שמה, משלנו, מבית שאן". לדבריו, "כל החיים היינו ליכוד. ואני לא מדבר על השביעי באוקטובר, אני מדבר על המציאות, המציאות היא קשה. יש לי שני ילדים גדולים שנשואים, ויש להם ילדים. אנחנו ב-2026, וזה מאוד קשה לי שהילדים שלי משלמים ארבע, חמש אלף שקל לגנים, יוקר המחיה. נכון, אנשים עם מכוניות חדשות, אנשים נוסעים לחו"ל, אנשים מטיילים. אבל לשלם גנים ארבע חמש אלף שקל, שכל שנה אומרים שישפרו את זה, זה קשה, קשה מאוד".

אתה מאמין שליברמן יצליח לשנות את המצב הכלכלי?

"אני מאמין שכל מי שייכנס, יסתכל על הדברים האלה. בינתיים ראינו שכמה שנים, אף אחד לא עשה כלום עם זה. ותראה, ביבי הוא ביבי, הוא איש גדול, הוא עשה למען המדינה, אבל תכלס, אנחנו בבית שאן, כבר כמה שנים, הליכוד לא עשה פה כלום. תסתכל, עיירת פיתוח, נשארה עיירת פיתוח אחי. וכולם רוצים אחרי ביבי, זה הקטע, אתה מבין? נקווה שישנו את זה".

אז מה אתה אומר לתושבי בית שאן שבכל זאת מצביעים לנתניהו?

"אנשים יבחרו בנתניהו פה, אני לא יודע מה הקטע של כולם, אנשים לא רוצים שינוי. העיר שלנו תקועה 60 שנה אחורה, אני גרתי 15 שנה באילת, עברתי לבית שאן לפני 10 שנים וזה כאילו חזרתי אחורה בזמן. ועד היום אני כבר עשור פה, וזה נשאר אותו דבר. תעשה סיבוב בבית שאן, תראה, הכבישים עם בורות, הכול נשאר אותו דבר. בונים פה שכונות חדשות, שאתה מסתכל עליהן אחרי שנה, בדיוק כמו השכונות הישנות שיש בבית שאן. שום דבר לא משתנה פה, כלום. למה לא משפרים את העיר שלנו? צעירים פה אין להם מה לעשות, בורחים, כולם בורחים. וזה עצוב אחי, עצוב."

שני תושבים שחושבים אחרת, אינם מוכנים להזדהות. "פה זה מסוכן להגיד למי אתה מצביע אם אתה לא מצביע מחל", אומר אחד מהם, "אנחנו יישוב קטן, רוצים לחיות בשלום אחד עם השני, אפילו אני ואשתי מצביעים אחרת, אבל יש אנשים שאם שומעים למי הם מצביעים יכולים להחרים אותם בבית הכנסת, אז אני מעדיף שלא". השני אומר: "אנשים פה כמו כבשים, מצביעים ליכוד כי מפא"י דפקו את ההורים שלהם. לא משנה אם יבוא וישתין להם על הראש ימשיכו להצביע לו, זה מה שנקרא ציר האומללות, בית שאן, טבריה, קריית שמונה, שלומי, חצור הגלילית".

בן שטרית, חבר הכנסת לעתיד, לא מוטרד מכך שתומכי האופוזיציה בעיר חוששים לדבר בגלוי. "זכותו של כל אחד לשמור את ההצבעה שלו לעצמו, אני לא רואה בזה פחד", הוא אומר, "אנשים מביעים את דעתם בחופשיות. העם יאמר את דברו". הוא נחוש לשכנע את הציבור: "אני ממשיך מכאן לכל יישובי הצפון והגליל, אני אהיה בעפולה, טבריה, צפת, חצור, קרית שמונה, אמשיך לחצור, אגיע למעוזים של מצביעי קואליציית הטבח, ואנסה להסביר להם שעוד ארבע שנים תחת הממשלה האיומה והנוראה הזאת, יהיו סכנה אמיתית למפעל הציוני".