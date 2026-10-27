דוברות ועדת הבחירות המרכזית הפיצה הנחיות להקלת העומסים בקלפיות

ועדת הבחירות המרכזית פרסמה היום (שלישי) הנחיות להקלה על העומסים בקלפיות, כדי לשפר את השירות לבוחרים ולייעל את ההצבעה, כך על פי ממלא מקום מנכ״ל הוועדה, עו"ד דין ליבנה.

זיהוי הבוחר הבא במקביל להצבעה: בזמן שבוחר נמצא מאחורי הפרגוד, יש להתחיל בזיהוי הבוחר הבא בתור. הבוחר הבא ייכנס מאחורי הפרגוד לאחר שקודמו יסיים את הצבעתו.

ייעול הזיהוי: כאשר זהות הבוחר ברורה, אין צורך בתשאול נוסף. ניתן להצביע בתעודת זהות שפג תוקפה, כל עוד התמונה מאפשרת לזהות את הבוחר.

בירורים פרטניים בצד: כשנדרש בירור נוסף, אחד המזכירים יבצע אותו בצד, והשני ימשיך בקבלת הבוחרים הבאים, כדי שלא לעכב את התור כולו.

המשך העבודה בזמן החתימה על מעטפות: יש להמשיך בעבודת הקלפי במקביל לחתימת המעטפות, מבלי להפסיק את ההצבעה.

הצבעה במעטפות חיצוניות לזכאים לכך: ניתן למלא את הפרטים על המעטפה גם בכתב יד. חברי ועדת קלפי שעבדו באותה קלפי לפחות שש שעות רצופות יכולים להצביע ללא כתב מינוי פיזי או מדבקה.

מימוש הזכות גם כשיש תור: בקלפיות ששעת סגירתן 22:00, כל בוחר שיגיע לקלפי עד שעה זו יוכל להצביע, גם אם הצבעתו תתעכב בשל התור.

לצד זאת, הוועדה מבהירה כי האמירה המיוחסת לדין ליבנה, שלפיה מזכיר קלפי שלא ימנע עומסים יודח מתפקידו, לא נאמרה על ידו.

הוועדה מבקשת מהציבור לנהוג בסבלנות ובכבוד כלפי הבוחרים וצוותי הקלפיות, הפועלים כדי לאפשר לכולם לממש את זכותם להצביע.