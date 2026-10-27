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בחירות 2026

קרית אתא: "התלבטתי בגלל מה שהממשלה עשתה להיימנוט. בסוף החלטתי להצביע"

כמו רבים בעיר בה זוכה המפלגה לתמיכה של מעל 40%, כרמל וסבטלנה מצביעים לליכוד: "מאמינים שנתניהו יביא לנו את השלום" | סלין שעלתה לישראל בגיל צעיר רואה את הדברים אחרת: "אחרי 15, 20 שנה אני חושב שחייבים קצת שינוי"

נדב טיבי (צילום: אמיתי פרץ)
נדב טיבי (צילום: אמיתי פרץ)
אמיתי פרץ
איתי גיל לב
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
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איתי גיל לב
כתב
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עדכון אחרון: 27.10.2026 | 15:37
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    הכניסה לקלפיות באולפנת שחם בקרית אתא מוקפת בדוכנים של מפלגות הימין. לא מפתיע עבור עיר שנחשבת למעוז הליכוד, עם שיעור של 40-50% הצבעה לליכוד במערכות הבחירות האחרונות, כשבמקום השני והשלישי, בפערים ניכרים, עמדו יש עתיד וש"ס.

    "אני התלבטתי אם בכלל לצאת להצביע, רק בגלל מה שהממשלה עשתה להיימנוט. אבל בסוף באתי כי העדפתי להשפיע." מספר נדב טיבי, בן 42, שהגיע לבוש בחולצת מחל. "יש לנו כעס עמוק, עמוק, אני הרבה בכנסת, אני נלחם בשביל הלומי הקרב, ובלהזכיר את היימנוט קסאו. חשוב גם ביום כזה לזכור ששיש ילדה שהיא נעלמה והיא חסרה, והממשלה לא מצאה אותה." ולמרות זאת, טיבי, שהגיע לקלפי על הקולנועית שלו, מספר שהצביע לליכוד. "מנסים להפיל את ראש הממשלה, לתפור לו תיקים," הוא מספר "בארץ אומרים חלק מהאנשים נעשה ממשלה במקומו, ולא מצליחים. בין היתר כי האנשים יוצאים לרחובות, במיוחד פה בקרית אתא. בסוף יש מי שעושים הפגנות, אבל מה שמשנה זה מי שבאים להצביע, ומי שבאים לכנסת".

    אילנית הגיעה לקלפי אחרי התלבטויות ״אחרי 7.10, אחרי הרבה שנים של הצבעה לליכוד, פעם ראשונה החלטתי שמספיק, החלטתי להצביע למילואימניקים" אילנית מחבקת את הילד שלה "הכי חשוב לי העניין הכלכלי ושהוא יוכל לחיות פה, שיטפלו ביוקר המחיה, פחות משנה מי יהיה בראש״. היא התרחקה ופתאום הסתובבה והוסיפה: ״קוראים לי אילנית על שם הזמרת אילנית, שהבטיחה לנו שלא יהיו מלחמות״.

    אילנית (צילום: אמיתי פרץ)
    אילנית (צילום: אמיתי פרץ)

    כרמל וסבטלנה שמו גם הפעם מחל בקלפי. "2000 שנה היינו בגלות ועכשיו חזרנו, כמו בן גוריון צריך מישהו חזק" כרמל מסביר. סבטלנה מתרעמת על מה שהיא רואה כביקורת לא הוגנת שהופנתה כלפי ראש הממשלה: "כולם מחפשים אותו וסופרים לו רק את הטעויות, אנחנו לא מחליפים, תומכים בנתניהו". במענה לשאלה מה היא מקווה שהממשלה הבאה תביא ענתה: "הכי חשוב לי השלום, אני מאמינה שהוא חזק וחכם והוא יביא לנו את השלום".

    כרמל וסבטלנה (צילום: אמיתי פרץ)
    כרמל וסבטלנה (צילום: אמיתי פרץ)

    "אני באתי להצביע כי אני מקווה לקצת טוב." מספרת סלין שם-טוב, שיורדת לאיטה מהמדרגות הרבות לקלפי "מה אני אגיד, אני חושבת שחייבים קצת שינוי. אחרי 15, 20 שנה, אפשר לקוות קצת?" סלין, שעלתה לארץ כצעירה, מספרת שהיא מתרגשת שלאנשים עוד אכפת "אי אפשר להחליף אם התושבים לא ירצו, בנפרד זה לא יעבוד. אנשים צריכים לרצות לעבוד ביחד, לא כל אחד לעצמו. זה לא עובד הלבד".

    מאיר ממן (צילום: אמיתי פרץ)
    מאיר ממן (צילום: אמיתי פרץ)

    "אני מקווה שיהיה בסדר. אני מאמין שהימין ינצח בגירוד, לא יותר." מספר מאיר ממן. ממן, ש"מגרד את השישים מלמטה",  מספר שמה שהנחה אותו הוא העצה של הרב. "אני אני עושה את מה שאמרו רבותינו. היו לי התלבטויות, הרבה, אבל אני חושב שגם כשיש התלבטויות חשוב ללכת עם גדולי ישראל."

    ז'אנה בוגבצ'נקוב (צילום: אמיתי פרץ)
    ז'אנה בוגבצ'נקוב (צילום: אמיתי פרץ)

    ולא רחוק משם,  בכניסה לקלפי הקטן בגן ניצן, למרגלות שיכונים ישנים, התור ארוך למדי. "אני כבר הצבעתי" מספרת ז'אנה בוגבצ'נקוב, 62, שמחכה לבעלה ליד הקלפי. "חשוב מאוד להצביע. מה שהוביל אותי זה שחשוב שהימין ינצח" היא אומרת במעט ביישנות "אני מאוד מקווה שהימין יצליח, כל גוש הימין. אני הצבעתי אישית מחל, אבל אני רוצה שכולם יצליחו".

    תגיות:
    פעמון

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