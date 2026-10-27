קרית אתא: "התלבטתי בגלל מה שהממשלה עשתה להיימנוט. בסוף החלטתי להצביע"

הכניסה לקלפיות באולפנת שחם בקרית אתא מוקפת בדוכנים של מפלגות הימין. לא מפתיע עבור עיר שנחשבת למעוז הליכוד, עם שיעור של 40-50% הצבעה לליכוד במערכות הבחירות האחרונות, כשבמקום השני והשלישי, בפערים ניכרים, עמדו יש עתיד וש"ס.

"אני התלבטתי אם בכלל לצאת להצביע, רק בגלל מה שהממשלה עשתה להיימנוט. אבל בסוף באתי כי העדפתי להשפיע." מספר נדב טיבי, בן 42, שהגיע לבוש בחולצת מחל. "יש לנו כעס עמוק, עמוק, אני הרבה בכנסת, אני נלחם בשביל הלומי הקרב, ובלהזכיר את היימנוט קסאו. חשוב גם ביום כזה לזכור ששיש ילדה שהיא נעלמה והיא חסרה, והממשלה לא מצאה אותה." ולמרות זאת, טיבי, שהגיע לקלפי על הקולנועית שלו, מספר שהצביע לליכוד. "מנסים להפיל את ראש הממשלה, לתפור לו תיקים," הוא מספר "בארץ אומרים חלק מהאנשים נעשה ממשלה במקומו, ולא מצליחים. בין היתר כי האנשים יוצאים לרחובות, במיוחד פה בקרית אתא. בסוף יש מי שעושים הפגנות, אבל מה שמשנה זה מי שבאים להצביע, ומי שבאים לכנסת".

אילנית הגיעה לקלפי אחרי התלבטויות ״אחרי 7.10, אחרי הרבה שנים של הצבעה לליכוד, פעם ראשונה החלטתי שמספיק, החלטתי להצביע למילואימניקים" אילנית מחבקת את הילד שלה "הכי חשוב לי העניין הכלכלי ושהוא יוכל לחיות פה, שיטפלו ביוקר המחיה, פחות משנה מי יהיה בראש״. היא התרחקה ופתאום הסתובבה והוסיפה: ״קוראים לי אילנית על שם הזמרת אילנית, שהבטיחה לנו שלא יהיו מלחמות״.

כרמל וסבטלנה שמו גם הפעם מחל בקלפי. "2000 שנה היינו בגלות ועכשיו חזרנו, כמו בן גוריון צריך מישהו חזק" כרמל מסביר. סבטלנה מתרעמת על מה שהיא רואה כביקורת לא הוגנת שהופנתה כלפי ראש הממשלה: "כולם מחפשים אותו וסופרים לו רק את הטעויות, אנחנו לא מחליפים, תומכים בנתניהו". במענה לשאלה מה היא מקווה שהממשלה הבאה תביא ענתה: "הכי חשוב לי השלום, אני מאמינה שהוא חזק וחכם והוא יביא לנו את השלום".

"אני באתי להצביע כי אני מקווה לקצת טוב." מספרת סלין שם-טוב, שיורדת לאיטה מהמדרגות הרבות לקלפי "מה אני אגיד, אני חושבת שחייבים קצת שינוי. אחרי 15, 20 שנה, אפשר לקוות קצת?" סלין, שעלתה לארץ כצעירה, מספרת שהיא מתרגשת שלאנשים עוד אכפת "אי אפשר להחליף אם התושבים לא ירצו, בנפרד זה לא יעבוד. אנשים צריכים לרצות לעבוד ביחד, לא כל אחד לעצמו. זה לא עובד הלבד".

"אני מקווה שיהיה בסדר. אני מאמין שהימין ינצח בגירוד, לא יותר." מספר מאיר ממן. ממן, ש"מגרד את השישים מלמטה", מספר שמה שהנחה אותו הוא העצה של הרב. "אני אני עושה את מה שאמרו רבותינו. היו לי התלבטויות, הרבה, אבל אני חושב שגם כשיש התלבטויות חשוב ללכת עם גדולי ישראל."

ולא רחוק משם, בכניסה לקלפי הקטן בגן ניצן, למרגלות שיכונים ישנים, התור ארוך למדי. "אני כבר הצבעתי" מספרת ז'אנה בוגבצ'נקוב, 62, שמחכה לבעלה ליד הקלפי. "חשוב מאוד להצביע. מה שהוביל אותי זה שחשוב שהימין ינצח" היא אומרת במעט ביישנות "אני מאוד מקווה שהימין יצליח, כל גוש הימין. אני הצבעתי אישית מחל, אבל אני רוצה שכולם יצליחו".