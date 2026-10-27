הקרב על הקול החרדי ברחובות בית שמש: "העסקונה בפאניקה, אז מנסים לפעול בבריונות"

שיטוט ביום הבחירות בבית שמש מראה תחרות בין 3 מחנות עיקריים: יהדות התורה, ש"ס, ומחנה "לא מצביעים". מפלגה חרדית חדשה שעוררה סערה בחברה החרדית, ועניין בחברה הכללית היא "הציבור החרדי" הקוראת להשתלבות של החברה החרדית במדינה, לצד שמירה על העקרונות הדתיים. מוטי לייטנר, ראש המפלגה, אופטימי בשיחה עם 'דבר' לאחר הצבעתו בקלפי ברמת בית שמש ד': "אני מרגיש טוב הבוקר. על אף לחצים אדירים שבריונים הפעילו על כל התומכים שלנו, אנשי מטה, הצלחנו להגיע בגב זקוף לקלפי ולהיות פה להמוני יהודים מודרים ומופלים, לקדש שם שמים ולקחת אחריות על עתיד מדינת ישראל.

מפלגתו של לייטנר התמודדה עם מספר תקריות במהלך היום, כולל פעיל המפלגה יוסף רוזברגר (36). "הגעתי לפה בשבע בבוקר", מספר רוזברגר ל'דבר', "תליתי שלט, שמתי עיתונים ופתקים ואז הגיע לפה בחור שאנחנו מכיר מהשכונה והתחיל להעיף ולתלוש שלטים. חסיד, אפילו לא מנטורי קרטא, הוא חלק מהזליגה של האלימות לכיוון המיינסטרים. הוצאתי מצלמה לצלם אותו והוא העיף לי את הפלאפון ונתן לי אגרוף". לייטנר לא נשמע מופתע מהמקרים האלה :"כשהעסקונה מזהה שמישהו עומד לפרק ממסד כוח, להביא אלטרנטיבה, ולקדש שם שמיים אחרי שנים של חילול שם שמיים, היא מבוהלת. הם בבעתה ובפאניקה, ולכן הם מנסים לפעול בבריונות. אבל הציבור יותר חכם מזה".

"מקווה שהציבור יבין את התרומה של הציבור החדרית למדינה"

"יש שנאה עצומה לחרדים, אפילו יותר גדולה מלערבים" אומר מלאכי צנגר, (18) שהצביע היום בפעם הראשונה בחייו. "מביאים את כל האשם למה שקורה פה על החרדים. הצבעתי לג' בבחירות. אני מקווה שתהיה פה מפלגה חרדית גדולה והציבור יבין את התרומה של החברה החרדית למדינה. אני הולך להתנדב בבתי חולים, לשמח חולים, ואני רואה כמה ארגוני חסד יש בחברה שלנו, כמויות. אל תאמינו לכל מצגי השווא שמראים לכם. האחרונות".

גם יהודה (31) מרמת בית שמש ד' הצביע לג': "הם אנשים שהם כמוני. החברה החרדית צריכה נציגות, זה יכול להיות בנושאים כלכליים חברתיים או דת ומדינה". אליהו טוען שהוא והמפלגה לא ציוניים במהותם והיה מעדיף לחבור לשמאל, אם הם לא היו נגד חרדים, ועל אף שלא הצביע ל'ציבור החרדי' שמח על הקמת המפלגה, "עלייה של מפלגות כאלה יוצרת תחרות, וזה מביא להתייעלות. גורם למנהיגים להתאמץ יותר".

"הכי גרוע מבחינתנו זה שהמפלגות החרדיות יצליחו"

ברחוב רבי מאיר בעל הנס ברמת בית שמש ב' התחרות המרכזית היא לא למי להצביע אלא האם להצביע. הרחוב מכוסה כולו בעלונים שפוזרו בימים האחרונים בעד מפלגות שונות, ונגד הצבעה, ורכב ניקיון של העיר עובר בו בסיבובים בניסיון עם הצלחה חלקית לנקות את הרחוב. מחוץ לקלפי עומדים כשישה נערים מישיבת ברסלב "מאירת עיניים" שנמצאת מעבר לכביש, בהם יעקב (18, שם בדוי).

הצבעתם כבר בבחירות?

"לא, ואנחנו גם לא מתכוונים". "אנחנו מייצגים את העדה החרדית והקנאית, אנחנו מתנגדים למדינה יהודית ומבחינתנו לקחת חלק בבחירות זו כפירה בערכי הדת. הבעיה במקור היא במדינה עצמה.

אבל כבר יש מדינה יהודית, לא עדיף כבר להשפיע על מי יהיו המנהיגים שלה?

"יש לכך שתי תשובות: קודם כל מי שלוקח חלק בדברים אסורים מגיע בסופו של דבר למקומות אסורים. ומלבד זאת המנהיגים החרדים הגיעו לפשרות אסורות כמו חוק הגיוס, שכולל גיוס של עד 50% מבני הישיבות. אפשר להשפיע יותר מבחוץ. הכי גרוע מבחינתנו זה שהמפלגות החרדיות יצליחו. אנחנו לא נטורי קרתא ואנחנו לא זורקים אבנים או משהו, אבל שוטרים כן מרביצים לנו בהפגנות"

אלחנן שקלי (21) ויצחק כהן (25) נמצאים בצד שכן מצביע בבחירות: "אם אני רוצה לקנות דירה אני לא יכול לגמור חצי מהמשכורת על אוכל", אומר שקלי שהצביע לזהות, "זה לא משהו שעוסקים בו מספיק בבחירות, אולי חוץ מזליכה, אבל הוא יכול ללכת עם איזנקוט ורע"מ. צריך גם מישהו עם עמוד שדרה. פייגלין גם עוסק ביוקר המחייה וגם לא יתקפל.

כהן מספר ל'דבר' "חשוב לי הביטחון, שיעמידו את הנוחבות למשפט, המשילות, ושלא ישבו עם המפלגות הערביות. אבל גם חשוב לי יוקר המחייה: אנחנו צעירים, רוצים להקים בית ולהתחתן, ויוקר המחיה מאוד גבוה. הכי אני מחפש להסתכל על העתיד, לא לחפש אשמים. הצבעתי לבן גביר, אנשים שרוצחים תינוקות מגיע להם שיבינו מה זה בית סוהר"

"באת לשכונה שהיא מאוד קיצונית. לצערנו אנחנו גרים בשכונה הזאת שהיא,השם ישמור, שכונה של חרדים קיצונים, לפחות רובם. כשבן גביר בא לפה נטורי קרתא תלו על בניין את דגל פלסטין. טיפסנו והורדנו אותו ויצחק אפילו התחשמל קצת", "לא יותר מדי" יצחק מרגיע.