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תשתיות וסביבה

כבישים חסומים: כביש 90, כביש 25, כביש 40, כביש 13 וכביש 12

דבר
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עדכון אחרון: 27.10.2026 | 15:14
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    בעקבות הצפות בכביש הערבה (90), נחסמו לתנועת כלי רכב צומת הערבה, הכניסה והיציאה הצפונית לעיר אילת. במקביל, נסגר לתנועה גם כביש 12.

    מוקדם יותר הבוקר נסגרו לתנועת כלי רכב כביש 40 (בין צומת מצפה רמון לצומת קטורה) וכביש 13 (בין צומת מנוחה לצומת ציחור).

    בשלב זה, כלל הדרכים המובילות לעיר אילת וממנה חסומות לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים.

    על אף חסימות הכבישים, תתאפשר יציאה מהעיר אילת לצורך הגעה לנמל התעופה רמון בלבד.

    אנו קוראים לציבור הנהגים להימנע מהגעה לכבישים החסומים, לגלות סבלנות ולהישמע להנחיות השוטרים בשטח.

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    תגיות:
    פעמון

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