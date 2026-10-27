בחירות באופקים אחרי 7.10: "אני לא מאמינה לאף אחד. הולכת על הרע במיעוטו"

אוריה וארי סמק התחתנו בדיוק לפני שנה, והגיעו להצביע כדי לחזק את נתניהו. "התחזקתי מפעם שעברה", אומר סמק. "הצבעתי לבן גביר והפעם לנתניהו כי צריך להכריע מי יעמוד בראש". בשבעה באוקטובר איבדו חברים ושכנים, ארי המשיך את השירות הסדיר שלו למילואים ושניהם יודעים שאם הבחירות היו קרובות יותר לאותה שבת, לא היו מצביעים כי האכזבה מההנהגה הייתה גדולה וטרייה.

במישור הגפן, השכונה המזרחית של אופקים, נרצחו בשבעה באוקטובר 24 תושבים ו-6 אנשי כוחות הביטחון. יום הבחירות הראשון אחרי אותה שבת נראה שעובר פה על מי מנוחות, לא צפויות הפתעות גדולות. בבחירות הקודמות מפלגות הקואליציה זכו ל85% מקולות תושבי אופקים, ואם למדוד לפי מצב השלטים בשכונה לא בטוח שהמצב ישתנה הפעם.

"אני לא מאמינה באף אחד, הולכת על הרע במיעוטו", אומרת סמק, ומסבירה שאילולא השמאל היה תוקף את נתניהו ומכניס אצבע בעין, אולי דברים היו אחרת."ראיתי כמה הוא נלחם, נגד כולם, וכולם נגדו, והוא בשביל המדינה", הם אומרים. אוריה התאכזב מאייזנקוט שאמר שלא יהיה מוכן לשבת עם הליכוד. הזוג סמק תוהה אם ההצבעה שלו סטראוטיפית, "אולי ככה גם הצד השני מרגיש. פה כולם ימין, אבל בסוף נצטרך לחיות ביחד".

"מה שקרה בצרפת אסור שיקרה כאן", אומר נריה סרוסי (20) שיתגייס בקרוב. "נרצחו פה באופקים עשרות אנשים, אין דו קיום. אנחנו מדינה יהודית", הוא אומר. את ההצבעה שלו השבעה באוקטובר לא שינה, "ידעתי מראש הרבה זמן מה אצביע, זו החלטה חד משמעית. חשוב לי יישוב הארץ ומישהו שיסיים את הסכסוך", הוא אומר.

מתח רב ניכר בין הפנסיונרים דוברי הרוסית מחוץ לקלפי. רובם הצביעו לליברמן במשך שנים. אחרים עברו לנתניהו אך הפעם החליטו לשים לזה סוף. הזעם על שבעה באוקטובר מופגן והכתובת ברורה: "עשור יורים עלינו מעזה. ומה עשה נתניהו כל פעם? הגיע איתם ל'הסכמות'. אי אפשר ככה" אומרת לודמילה קזקוב (70) היא ובעלה בוריס כועסים מאוד על מה שהם מבינים כאפלייה שיטתית בזכויות לדוברי הרוסית במדינה, על הייצוג הדל של העלייה בזירה הפוליטית, על הקשיים בלממן מסגרות חינוכיות לנכדים אבל בעיקר על הסוגיה הבטחונית.

"ב-2018 ליברמן פרש מהממשלה והזהיר שעזה עוד תתפוצץ" אומר בוריס. בתגובה, אחד הנוכחים צועק לו: "ולא אכפת לך שהוא הולך עם הערבים?". לודמילה מעלה את הטון: "סליחה, וזה שביבי הלך עם הערבים בעזה כדי "להרגיע" את המצב. איך אתה מסביר את זה?". הנוכח הכועס הוא פטר בעזוב (68) שהגיע לקלפי לחלק פלאיירים של הליכוד: "הם לא מבינים שיש פה נסיון מכוון, פנימי וממומן להפיל את נתניהו. ועל מה?".

בעזוב רותח על ליברמן שבגד בביבי והלך עם השמאל והערבים וסבור שמקור שבעה באוקטובר הוא בגידה פנימית במעגלים הקרובים ביותר לראש הממשלה. לדעתו, הרבה מבינים את זה כבר אבל חוששים להגיד את זה. הוא לא סומך עד הסוף על ביבי, אבל הרבה פחות סומך על כל אחד אחר: "עכשיו שזה לא זמן מתאים שיבוא מישהו חדש. צריך מישהו עם נסיון ואומץ אל מול העולם".

כשפטר מדבר על רימון קירשט, שהוחזרה מהשבי לאחר שנחטפה עם בעלה יגב בוכשטב ז"ל מביתם בנירים, הוא מתרגש מאוד. את משפחת קירשט הכיר כשהגיע לקיבוץ מגן לפני 30 שנים, ואת רימון הוא מכיר מילדות. הביטחון שבו דיבר נתניהו התחלף במחנק בגרון, "כל מה שצריך לעזור לה אני עוזר".