גבר נורה למוות בטייבה, אדם נוסף נפצע בינוני; לא מסתמן קשר בין האירוע לבחירות

צעיר נרצח בירי וצעיר נוסף נפצע היום (שלישי) בטייבה. על פי תושבי המקום רעולי פנים פרצו לבית מגורים ופתחו באש לעבר שני צעירים בתוך הבית. כתוצאה מהירי השניים נפצעו ופונו לבית-חולים 'מאיר' בכפר סבא, שם נקבע מותו של אחד מהם.

סאגד גבארה ועדי דיסוקי חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני לשני הצעירים (בגילאי 25). לאחר מכן הם פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא להמשך קבלת טיפול רפואי".

לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 187 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות.