דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שלישי ט"ז בחשון תשפ"ז 27.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
22.9°תל אביב
  • 18.7°ירושלים
  • 22.9°תל אביב
  • 22.1°חיפה
  • 23.4°אשדוד
  • 22.3°באר שבע
  • 25.8°אילת
  • 23.1°טבריה
  • 17.5°צפת
  • 23.0°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
משפט ופלילים

גבר נורה למוות בטייבה, אדם נוסף נפצע בינוני; לא מסתמן קשר בין האירוע לבחירות

יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 27.10.2026 | 15:41
נושאים קשורים:
    צעיר נרצח בירי וצעיר נוסף נפצע היום (שלישי) בטייבה. על פי תושבי המקום רעולי פנים פרצו לבית מגורים ופתחו באש לעבר שני צעירים בתוך הבית. כתוצאה מהירי השניים נפצעו ופונו לבית-חולים 'מאיר' בכפר סבא, שם נקבע מותו של אחד מהם.
    סאגד גבארה ועדי דיסוקי חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני לשני הצעירים (בגילאי 25). לאחר מכן הם פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא להמשך קבלת טיפול רפואי".

    לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 187 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות.

    תגיות:
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!