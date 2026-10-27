ארבעה עובדים נפצעו באורח בינוני בארבע תאונות עבודה ברחבי הארץ

בשעה 15:26 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על עובד שנפצע במהלך עבודתו ברחוב נעורים בפרדס חנה. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבית חולים הלל יפה, צעיר בן 22, במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים.

בשעה 15:38 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על עובד שנפצע במהלך עבודתו בשטח סמוך לקיבוץ החותרים. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבי"ח רמב"ם, גבר בן 32, במצב בינוני עם חבלת פנים.

בשעה 15:55 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על עובד שנפצע במהלך עבודתו במוסך ברחוב ריב"ל בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבי"ח איכילוב, גבר בן 31, במצב בינוני עם כוויות בפנים ובחזה.

בשעה 16:15 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על עובד שנפצע במהלך עבודתו בדרך זאב ז'בוטינסקי בפתח תקווה. חובשים ופראמדיקים של מד"א ופינו לבי"ח בילינסון, גבר בן 40, במצב בינוני עם חבלות בגפיים.