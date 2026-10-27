התורים להצבעה ברהט ארוכים: "יוצאים להצביע בגלל הגזענות של בן גביר, ההריסות והרצח אצלנו"

ברחובות רהט מתנוססים שלטי חוצות של רע"ם והמשותפת, מכוניות בכבישים נושאות את דגלי המפלגות וצופרות. ילד כבן עשר רוכב על אופניים מעוטרות בדגל רע"ם.

הקלפיות ברחבי העיר עמוסות, והתורים ארוכים. בבית הספר היסודי אבן סינא בעיר ניכר הלחץ בשל התורים המתארכים. מכל עבר נשמעות האמירות "הרבה אנשים כבר הלכו הביתה", "בכוונה בודקים לאט את השמות ולוקחים את הזמן", "בודקים כל שם שלוש פעמים. מי שמע על דבר כזה?".

בוחרים רבים חשים שמדובר בניסיון מכוון של ועדת הקלפי להאט את הבחירה, מה שעלול להוביל לאחוז הצבעה נמוך יותר. "בבחירות המקומיות זה לא היה ככה", הם אומרים. בהמשך היום מתברר ששיעור ההצבעה הוא הגבוה ביותר בחמישים השנים האחרונות, ושבקלפיות רבות היו זמני המתנה ארוכים.

לא ניכר במחסור באנשי צוות, ואנשי הביטחון שקדו להרגיע את הקהל ולמצוא פתרונות. אחד הפתרונות היה חלוקה של פתקים בכניסה לבית הספר עם מספר הבוחר מותאם אישית על מנת לזרז את תהליך איתור הבוחרים בספר הבוחרים. למרות המאמצים, האווירה במקום נותרה להוטה.

"הממשלה לוקחת כסף והורסת בתים. שימצאו פתרונות מכובדים"

בקלפיות בבית ספר אלסלאם האווירה רגועה, ויש באוויר תחושה אופטימיות ורצון לשינוי. "הממשלה לוקחת כסף והורסת בתים", אומר השאם אלקרינאווי."אנשים יוצאים להצביע בגלל הגזענות של בן גביר, ההריסות והרצח אצלנו. במשפחת אלקרינאווי יש 7,000 אנשים, מתוכם 6,500 יוצאים להצביע. אנשים עכשיו מבינים שהממשלה היא הבעיה המרכזית. אנחנו אוהבים את המדינה, מעריכים אותה מאוד, ואוהבים את דו הקיום בין יהודים וערבים".

סלאם אלקרינאווי מוסיף: "דבר ראשון זה לטפל בעניין הבטחוני, אחר כך ההריסות וההסדרה. אנחנו לא מבקשים שיסדירו כל עשרה אנשים, אבל שימצאו פתרונות מכובדים לאנשים שיוכלו לגור ולעבוד".

גם בבית ספר אבן סינא וגם בבית ספר אלעוביידה היה רוב נשי בקרב המצביעים בשעות הבוקר. באחת הקלפיות באלעביידה, הגברים והנשים עמדו בתור בנפרד. זה קרה בעקבות מסע הסברה ברשתות החברתיות ובשלטי חוצות, במטרה לאפשר מרחב בטוח לנשים במוקדי ההצבעה.

הקלפיות בבית ספר אלעוביידה, שנמצא בצפון העיר, משרתות את תושבי הכפרים הלא מוכרים אום נמילה וזחיה, לצד תושבי רהט. בשעות הבוקר לא היו תלונות על המתנה ארוכה בתור, למעט בקלפי הנגישה. בוחר שלא רצה להזדהות מספר: "נמאס לנו מהאנשים למעלה שרק לוקחים כסף ולא נותנים לנו כלום".

סכנין: "הכי חשוב זה מיגור הפשיעה. כל לילה יורים פה"

בסכנין שבגליל, התמיכה מתחלקת בין הרשימה המשותפת לרע"ם. עמאר זובידאת (63), סגן ראש העיר, תומך ברע"ם. "מרגיז אותי הגזענות, חוסר השוויון", הוא אומר, "חשוב לנו לחיות יחד, ערבים ויהודים. אני נגד אפליה, יש במדינה מקום לכולם. הצטרפותו של סגלוביץ למפלגה הוסיפה הרבה בעיני. במקום בן גביר יהיה לנו סגלוביץ' כשר בטחון פנים. הוא ידאג להפסיק את האלימות והפשיעה המשתוללת".

בבחירות הקודמות הצביעו בסכנין 68% מבעלי זכות הבחירה. זובידאת מבטיח שהפעם יעברו את ה-70%, ומקווה שיגיעו ל75%.

"הכי חשוב לי זה מיגור הפשיעה בסכנין", אומר ורד זובידאת (21), שהצביע לרשימה המשותפת. "כל לילה יורים פה. גם מבחינת תקציבים במגזר הערבי: בתי ספר, תשתיות, אדמה לבתים, זה משהו דחוף לערבים. אני מאמין שהרשימה המשותפת היא מי שמייצג הכי נכון את המגזר".

גם אוסאמה זובידאת (59), חבר בחדש, מצביע למשותפת. "חייבים להעיף את חבורת העבריינים שתפסו את השלטון. המגזר סבל בארבע השנים האחרונות יותר מתמיד. לא נשב בשום ממשלה אלא אם כן יבטיחו תנאים לטובת המגזר – תכנית למלחמה בפשיעה הערבית, ביטול חוק קמניץ, ובעיית הדיור – הבעיה הכי חשובה במגזר. צריך להפסיק את הריסת הבתים. בן גביר מתגאה בזה, אנחנו נעיף אותו ונדרוש תכנית להסדרת הבניין בחברה הערבית. עידן הפחד נעלם. ארבע שנים סתמו את הפיות שלנו, הגיע הזמן להעיף אותם".

אבו ריא עמר (30) הצביע למשותפת. "הכי דחוף למגר את תופעת הפשיעה במגזר הערבי. צריך לשפר את המצב הכלכלי, כמעט חצי מהמגזר מתחת לקו העוני. הייתי רוצה לראות את הרשימה המשותפת תומכת בממשלת שינוי מבחוץ בתמורה לכך שיתחשבו בדרישותיה. אסור לנו להתפשר".