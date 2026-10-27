אישה אושפזה לאחר שימוש בשמפו, משרד הבריאות מזהיר: "עלול לסכן את בריאות הציבור"

אישה אושפזה בבית החולים רמב"ם לאחר שהשתמשה במוצר Revival Miracle. על תווית המוצר רשום ששייך לחברת ״פ.ר. קולורדיזיין״, ושהוא מכיל חומצה גליאוקסילית, רכיב האסור לחלוטין לשימוש בישראל במוצרי החלקת שיער. מבדיקת משרד הבריאות עולה כי המוצר משווק ללא רישיון או הודעה בדבר שיווק תמרוק.

במסגרת בדיקת האירוע הגיע נציג המשרד למספרה שבה נעשה שימוש במוצר ואסף דוגמה ממנו, וזו צפויה להישלח לבדיקת מעבדה בימים הקרובים. ממשרד הבריאות נמסר כי הוא ״רואה את האירוע בחומרה, ומזהיר כי שימוש במוצרי החלקת שיער שאינם משווקים כדין, או מכילים רכיבים אסורים, עלול לסכן את בריאות הציבור". המשרד קרא לציבור ולבעלי המספרות להפסיק באופן מידי את השימוש במוצר Revival Miracle ולהימנע מרכישתו או משיווקו.

משרד הבריאות ממליץ לבדוק כי התמרוקים שבהם נעשה שימוש משווקים כדין, ואינם מכילים חומרים נוספים שהרכבם לא נבדק ובטיחותם אינה ידועה. ניתן לבדוק במאגר התמרוקים של משרד הבריאות את קיומו של רישיון או הודעה בדבר שיווק התמרוק, וכן את מטרת השימוש המאושרת.

עוד המשרד מדגיש כי במקרה של הופעת תסמינים חריגים לאחר ביצוע החלקת שיער, ובהם ירידה בכמות השתן, נפיחות, בחילות, הקאות, כאבי בטן או גב ותשישות קיצונית, יש לפנות באופן מידי לקבלת טיפול רפואי ולציין את פרטי המוצר שבו נעשה שימוש.