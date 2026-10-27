מרפאת מדיקה, שנסגרה בצו משרד הבריאות, נפתחה חלקית

מרפאת מדיקה בתל אביב מורשית כעת לקיים ניתוחי סל בלבד, אך לא בתחום האסתטיקה, כך פרסם משרד הבריאות אמש (שני). צו הסגירה לסניף שברחוב הברזל 28 רמת החייל הוטל בעקבות ביקורת פתע שחשפה פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות ולהוראות המחייבות, לצד ליקויים נוספים בהתנהלות הרפואית ובתהליכי העבודה.

משרד הבריאות פרסם שההחלטה על ההסרה החלקית של צו הסגירה התקבלה בעקבות תיקון ליקויים משמעותיים והתחייבות מדיקה תל אביב לקיים פעולות מתקנות נוספות. "משרד הבריאות רואה בחומרה כל חריגה מהכללים ומהסמכויות שנועדו להבטיח טיפול רפואי בטוח, ויפעל בכל הכלים העומדים לרשותו לשמירה על בריאות המטופלים ובטיחותם", נמסר.

כאשר יצא צו הסגירה בספטמבר האחרון פרסם משרד הבריאות שכלל הגורמים המעורבים, ובהם הנהלת רשת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון, יזומנו לשימוע בנוגע להתנהלות שנמצאה. כמו כן הודיע המשרד שיבחון נקיטת צעדים אישיים כלפי מי שביצע פעולות שלא במסגרת סמכותו המקצועית.

מרשת מדיקה נמסר: ״אנו שמחים לשוב לפעילות ולהעניק למטופלינו טיפול רפואי מיטבי. לאחר השימוע ולאחר שהצגנו עמידה בדרישות משרד הבריאות, אישר המשרד את חידוש הפעילות במדיקה תל אביב בכל התחומים, למעט כירורגיה אסתטית. מדובר בחלק הארי של פעילות המרכז. אנו ממשיכים בשיח מול משרד הבריאות במטרה להביא בהקדם גם לחידוש הפעילות בכירורגיה הפלסטית.

"בטיחות המטופלים ואיכות הטיפול עומדות בראש מעיינינו. במסגרת חיזוק הנהלת המרכז מונה ד״ר איתן חי־עם, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, אסותא וסורוקה, למנכ״ל מדיקה תל אביב. ד״ר חי־עם מוביל את חידוש הפעילות ואת חיזוק מערכי הניהול, הפיקוח והבקרה, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של בטיחות ואיכות רפואית״.