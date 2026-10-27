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בחירות 2026

הליכוד ביקשה להאריך את שעות ההצבעה; ישר התנגדה

על רקע אחוז ההצבעה הגבוה והדיווחים על תורים ארוכים שמשתרכים מחוץ לקלפיות ברחבי הארץ, ביקשה המפלגה להאריך את שעות ההצבעה מעבר ל-22:00 | ש"ס, עוצמה יהודית ועמך ישראל הצטרפו לבקשה | ועדת הבחירות תתכנס לדון בבקשה

תור להצבעה בקלפי במצפה רמון (צילום: ארז רביב)
תור להצבעה בקלפי במצפה רמון (צילום: ארז רביב)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 27.10.2026 | 18:22
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מפלגת הליכוד הודיעה הערב (שלישי) כי הגישה בקשה להאריך את שעות ההצבעה אחרי השעה 22:00, על רקע אחוז ההצבעה הגבוה והדיווחים על תורים ארוכים שמשתרכים מחוץ לקלפיות ברחבי הארץ. מפלגות ש"ס, עמך ישראל ועוצמה יהודית הצטרפו לבקשה.

מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הודיעה בתגובה כי היא מתנגדת: "הבקשה נועדה לייצר תשתית לטענות נגד טוהר הבחירות, בהמשך לשקרים שמפיץ נתניהו מאז שעות הבוקר. לא התרחש כל אירוע חריג המצדיק את אישורה", נמסר מהמפלגה.

ועדת הבחירות תתכנס לדון בבקשה להארכת ההצבעה. נעמי בנימיני, בכירה בוועדת הבחירות המרכזית אמרה בתחנת הרדיו 'גלי צה"ל': "שוקלים את האפשרות להאריך את שעות ההצבעה מעבר לשעה 22:00 אם יהיה צורך".

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תגיות:
פעמון

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