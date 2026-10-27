הליכוד ביקשה להאריך את שעות ההצבעה; ישר התנגדה

מפלגת הליכוד הודיעה הערב (שלישי) כי הגישה בקשה להאריך את שעות ההצבעה אחרי השעה 22:00, על רקע אחוז ההצבעה הגבוה והדיווחים על תורים ארוכים שמשתרכים מחוץ לקלפיות ברחבי הארץ. מפלגות ש"ס, עמך ישראל ועוצמה יהודית הצטרפו לבקשה.

זו קריאת חירום למצביעי הליכוד! היום אף אחד לא נשאר בבית. אין ים, אין מנגל. דואגים שגם המשפחה, החברים והשכנים מגיעים לקלפי. על הכף מונח עתידה של המדינה היהודית שלנו: ממשלת ימין חזקה או ממשלת שמאל בתמיכת המפלגות הערביות. יוצאים להצביע מחל בכל הכוח! pic.twitter.com/MBYHRe4d18 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הודיעה בתגובה כי היא מתנגדת: "הבקשה נועדה לייצר תשתית לטענות נגד טוהר הבחירות, בהמשך לשקרים שמפיץ נתניהו מאז שעות הבוקר. לא התרחש כל אירוע חריג המצדיק את אישורה", נמסר מהמפלגה.

נתניהו בשעות האחרונות חזר לטריקים המוכרים, לשקרים ולהפחדה כדי להניע המונים. אותם שקרים של מערכות הבחירות הקודמות. זה מעמיד את השינוי בסכנה. כולנו צריכים להיות מוטרדים עד שעה 22:00, אבל הרבה יותר מזה – לצאת ולשכנע חברים, בני משפחה, להצביע. רק ישר! גדולה מהליכוד והפתק ׳דרך׳… pic.twitter.com/Zb9pv9WR78 — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 27, 2026

ועדת הבחירות תתכנס לדון בבקשה להארכת ההצבעה. נעמי בנימיני, בכירה בוועדת הבחירות המרכזית אמרה בתחנת הרדיו 'גלי צה"ל': "שוקלים את האפשרות להאריך את שעות ההצבעה מעבר לשעה 22:00 אם יהיה צורך".