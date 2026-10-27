תוצאות המדגמים: יתרון קל לגוש אייזנקוט, כ-18 מנדטים למפלגות הערביות

ערוצי הטלוויזיה פרסמו את מדגמי הבחירות. לפי התוצאות אף אחד מהגושים לא השיג 61 מנדטים, והמפלגות הערביות זכו להצלחה אלקטורלית יוצאת דופן של 16-18 מנדטים.
תוצאות המדגמים בחלוקה לגושים:
חלוקה לגושים
|כאן חדשות
|חדשות 12
|חדשות 13
|ערוץ 14
|i24NEWS
|גוש אייזנקוט
|53
|52
|53
|43
|49
|גוש נתניהו
|50
|50
|50
|60
|55
|מפלגות ערביות
|17
|18
|17
|17
|16
תוצאות המדגמים לפי מפלגות:
חלוקה למפלגות
|מפלגה
|כאן חדשות
|חדשות 12
|חדשות 13
|i24NEWS
|ערוץ 14
|ישר!
|21
|22
|23
|20
|19
|הליכוד
|25
|24
|25
|27
|30
|ביחד
|14
|12
|14
|15
|11
|הדמוקרטים
|10
|9
|9
|9
|9
|הרשימה המשותפת
|10
|11
|10
|9
|10
|ישראל ביתנו
|8
|9
|7
|5
|4
|הציונות הדתית וזהות
|6
|6
|6
|6
|7
|יהדות התורה
|6
|6
|7
|7
|7
|עוצמה יהודית
|7
|6
|6
|7
|7
|ש"ס
|6
|8
|6
|8
|9
|רע"מ
|7
|7
|7
|7
|7
|המילואמניקים והכלכלית
|0
|0
|0
|0
|0
|עמך ישראל
|0
|0
|0
|0
|0