תוצאות המדגמים: יתרון קל לגוש אייזנקוט, כ-18 מנדטים למפלגות הערביות

ערוצי הטלוויזיה פרסמו את מדגמי הבחירות. לפי התוצאות אף אחד מהגושים לא השיג 61 מנדטים, והמפלגות הערביות זכו להצלחה אלקטורלית יוצאת דופן של 16-18 מנדטים.

תוצאות המדגמים בחלוקה לגושים:

חלוקה לגושים

כאן חדשות חדשות 12 חדשות 13 ערוץ 14 i24NEWS גוש אייזנקוט 53 52 53 43 49 גוש נתניהו 50 50 50 60 55 מפלגות ערביות 17 18 17 17 16

תוצאות המדגמים לפי מפלגות:

חלוקה למפלגות