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בחירות 2026

תוצאות המדגמים: יתרון קל לגוש אייזנקוט, כ-18 מנדטים למפלגות הערביות

לפי תוצאות המדגמים, אף אחד מהגושים לא השיג 61 מנדטים | עמך ישראל והמילואימניקים לא עוברים את אחוז החסימה | תוצאות האמת יתחילו להתפרסם בחצות

ראשי המפלגות בבחירות 2026: למעלה מימין: בנימין נתניהו, בצלאל סמוטריץ', יאיר גולן, גדי איזנקוט; באמצע מימין: אריה דרעי, יועז הנדל, אביגדור ליברמן, יצחק גולדקנופף; למטה מימין: עופר וינטר, יוסף ג'בארין, מנסור עבאס, איתמר בן גביר (צילומים: פלאש90, מפלגת ישר)
ראשי המפלגות בבחירות 2026: למעלה מימין: בנימין נתניהו, בצלאל סמוטריץ', יאיר גולן, גדי איזנקוט; באמצע מימין: אריה דרעי, יועז הנדל, אביגדור ליברמן, יצחק גולדקנופף; למטה מימין: עופר וינטר, יוסף ג'בארין, מנסור עבאס, איתמר בן גביר (צילומים: פלאש90, מפלגת ישר)
דבר
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עדכון אחרון: 27.10.2026 | 22:03
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    ערוצי הטלוויזיה פרסמו את מדגמי הבחירות. לפי התוצאות אף אחד מהגושים לא השיג 61 מנדטים, והמפלגות הערביות זכו להצלחה אלקטורלית יוצאת דופן של 16-18 מנדטים.

    תוצאות המדגמים בחלוקה לגושים:

    חלוקה לגושים

    כאן חדשותחדשות 12חדשות 13ערוץ 14i24NEWS
    גוש אייזנקוט5352534349
    גוש נתניהו5050506055
    מפלגות ערביות1718171716

    תוצאות המדגמים לפי מפלגות:

    חלוקה למפלגות

    מפלגהכאן חדשותחדשות 12חדשות 13i24NEWSערוץ 14
    ישר!2122232019
    הליכוד2524252730
    ביחד1412141511
    הדמוקרטים109999
    הרשימה המשותפת101110910
    ישראל ביתנו89754
    הציונות הדתית וזהות66667
    יהדות התורה66777
    עוצמה יהודית76677
    ש"ס68689
    רע"מ77777
    המילואמניקים והכלכלית00000
    עמך ישראל00000
    תגיות:
    פעמון

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