ערוצי הטלוויזיה פרסמו הערב (שלישי) את מדגמי הבחירות. לפי התוצאות אף אחד מהגושים לא השיג 61 מנדטים, גוש איזנקוט זוכה ליתרון קל, והמפלגות הערביות זכו להצלחה אלקטורלית יוצאת דופן של 16-18 מנדטים. מפלגות עמך ישראל והמילואימניקים והכלכלית לא עוברים את אחוז החסימה. במערכת הפוליטית הגיבו לתוצאות.
יו"ר ישר גדי איזנקוט: "תוצאות המדגם הראשוניות מצביעות על אי אמון מוחלט בנתניהו וממשלת שבעה באוקטובר"
יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט:
"תוצאות המדגם הראשוניות מצביעות על אי אמון מוחלט בנתניהו וממשלת השבעה באוקטובר, של הרוב הציוני ושל רוב אזרחי ישראל. אם אלו התוצאות הסופיות זהו ניצחון לרוב הממלכתי-ציוני בישראל. אפעל באופן מיידי למימוש הכרעת העם, להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמת ממשלת גיוס ציונית, בהקדם האפשרי".
תוצאות המדגם הראשוניות מצביעות על אי אמון מוחלט בנתניהו וממשלת השבעה באוקטובר, של הרוב הציוני ושל רוב אזרחי ישראל.
אם אלו התוצאות הסופיות זהו נצחון לרוב הממלכתי-ציוני בישראל.
אפעל באופן מיידי למימוש הכרעת העם, להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמת ממשלת גיוס ציונית, בהקדם האפשרי.
— Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 27, 2026
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן: "הציבור אמר את דברו, הוא פיטר את ממשלת נתניהו"
"הציבור אמר את דברו, הוא פיטר את ממשלת נתניהו. קיבלנו הזדמנות היסטורית להקים ממשלת שינוי אמיתית בישראל ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליה. אנחנו מייצגים כאן ציבור אדיר, שנלחם ברחובות במשך 4 שנים, שהתפקד למפלגה ויצא לשטח לשכנע. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי להבטיח שממשלה כזו תקום.
"אנחנו מוכנים לעבוד עם כל השותפים שלנו, לגשר על הפערים ולקחת אחריות.
הציבור אמר את דברו. עכשיו תורנו לעשות את העבודה".
הציבור אמר את דברו, הוא פיטר את ממשלת נתניהו. קיבלנו הזדמנות היסטורית להקים ממשלת שינוי אמיתית בישראל ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליה. אנחנו מייצגים כאן ציבור אדיר, שנלחם ברחובות במשך 4 שנים, שהתפקד למפלגה ויצא לשטח לשכנע. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי להבטיח שממשלה כזו תקום.
אנחנו…
— Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) October 27, 2026