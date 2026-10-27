יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן: "הציבור אמר את דברו, הוא פיטר את ממשלת נתניהו"

"‏הציבור אמר את דברו, הוא פיטר את ממשלת נתניהו. קיבלנו הזדמנות היסטורית להקים ממשלת שינוי אמיתית בישראל ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליה. אנחנו מייצגים כאן ציבור אדיר, שנלחם ברחובות במשך 4 שנים, שהתפקד למפלגה ויצא לשטח לשכנע. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי להבטיח שממשלה כזו תקום.

"‏אנחנו מוכנים לעבוד עם כל השותפים שלנו, לגשר על הפערים ולקחת אחריות.

‏הציבור אמר את דברו. עכשיו תורנו לעשות את העבודה".