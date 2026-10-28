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פוליטי מדיני

אחרי ספירת 37% מהקולות: 57 מנדטים לגוש נתניהו, 47 לגוש איזנקוט

לפי התוצאות עד כה, הליכוד הוא המפלגה הגדולה ביותר, עם 28 מנדטים; 16 מנדטים למפלגות הערביות. סדר ספירת הקלפיות אינו משקף את תוצאות האמת

גדי איזנקוט (מימין) ובנימין נתניהו (צילומים: אבשלום ששוני, נועם רבקין פנטון/ פלאש 90)
גדי איזנקוט (מימין) ובנימין נתניהו (צילומים: אבשלום ששוני, נועם רבקין פנטון/ פלאש 90)
דבר
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עדכון אחרון: 28.10.2026 | 5:21
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לפי תוצאות האמת בבחירות לכנסת ה-26 לאחר ספירת כ-37.4% מהקולות, גוש נתניהו זוכה ל-57 מנדטים, ואילו גוש איזנקוט זוכה ל-47 מנדטים. סדר ספירת הקלפיות אינו משקף את תוצאות האמת.

תוצאות האמת לפי ספירת כ-37% מהקולות (גרפיקה: דבר)
תוצאות האמת לפי ספירת כ-37% מהקולות (גרפיקה: דבר)

לרשימה המשותפת 12 מנדטים, ולרע"מ 4, לפי הקולות שנספרו עד כה. הליכוד הוא המפלגה הגדולה ביותר, עם 28 מנדטים. מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר ו'המילואימניקים והכלכלית' בראשות יועז הנדל וירון זליכה לא עוברות את אחוז החסימה.

נתונים אלו מבוססים על ספירת כ-2.1 מיליון קולות. בסך הכול הצביעו בבחירות כ-5.7 מיליון ישראלים – שיעור הצבעה של 77.7%, הגבוה ביותר מאז 2001.

תגיות:
פעמון

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