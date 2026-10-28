אחרי ספירת 37% מהקולות: 57 מנדטים לגוש נתניהו, 47 לגוש איזנקוט

לפי תוצאות האמת בבחירות לכנסת ה-26 לאחר ספירת כ-37.4% מהקולות, גוש נתניהו זוכה ל-57 מנדטים, ואילו גוש איזנקוט זוכה ל-47 מנדטים. סדר ספירת הקלפיות אינו משקף את תוצאות האמת.

לרשימה המשותפת 12 מנדטים, ולרע"מ 4, לפי הקולות שנספרו עד כה. הליכוד הוא המפלגה הגדולה ביותר, עם 28 מנדטים. מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר ו'המילואימניקים והכלכלית' בראשות יועז הנדל וירון זליכה לא עוברות את אחוז החסימה.

נתונים אלו מבוססים על ספירת כ-2.1 מיליון קולות. בסך הכול הצביעו בבחירות כ-5.7 מיליון ישראלים – שיעור הצבעה של 77.7%, הגבוה ביותר מאז 2001.