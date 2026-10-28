צה"ל חיסל שלושה מחבלי נוח'בה, בהם מחבל שהשתתף בחטיפת אזרחים מניר עוז

ה"ל הודיע היום (רביעי) כי חיסל בשבוע שעבר שלושה מחבלי נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס, בהם מחבל שהשתתף בחטיפת אזרחים ישראלים מקיבוץ ניר עוז במהלך טבח שבעה באוקטובר.

לפי הודעת דובר צה"ל, ביום חמישי שעבר תקף חיל האוויר בדרום רצועת עזה וחיסל את אחמד מחמד אחמד ברכה, מחבל נוח'בה שהשתתף בחטיפת כמה אזרחים ישראלים במהלך הטבח, בהם אלכסנדר דנציג ז"ל מקיבוץ ניר עוז. עוד נמסר כי במהלך המלחמה סייע ברכה בהחזקת חטופים רבים בדרום הרצועה, בהם נמרוד כהן.

בתקיפה נוספת בצפון רצועת עזה ביום שישי חיסל צה"ל שני מחבלים נוספים מהזרוע הצבאית של חמאס: עמר עווצאללה, מפקד מחלקת נוח'בה, ומעתז מחמוד מחמד אלנמר, מחבל נוח'בה.

בצה"ל מסרו כי לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, פעלו המחבלים לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ולשיקום יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. לדברי הצבא, השלושה חוסלו בתקיפות מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.