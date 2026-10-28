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משפט ופלילים

רצח שני בתוך יממה בחברה הערבית: מערוף יחיא עאסלה נורה למוות בעראבה

עאסלה נפצע אנושות בירי ופונה למרכז הרפואי צפון, שם נקבע מותו | אתמול נרצח בטייבה עלאא ג'באלי (25), שנורה בביתו לעיני אחיו | לפי נתוני יוזמות אברהם, 189 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת השנה בנסיבות הקשורות לפשיעה ולאלימות

אמבולנס טיפול נמרץ של מגן דוד אדום (צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock.com)
אמבולנס טיפול נמרץ של מגן דוד אדום (צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock.com)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
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עדכון אחרון: 28.10.2026 | 10:03
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מערוף יחיא עאסלה, בן 45, נרצח בירי הבוקר (רביעי) בעראבה. עאסלה נפצע מהירי והובהל למרכז הרפואי צפון (פוריה), שם נקבע מותו.

חובש בכיר במד"א, מוסטפא חטיב, סיפר: "כשהגענו ראינו גבר ששכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע באירוע אלימות. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".

המשטרה פתחה בחקירה.

אתמול נרצח בטייבה עלאא ג'באלי (מנסי), בן 25. ג'באלי נורה בביתו לעיני אחיו, ומותו נקבע בבית החולים מאיר.

על פי נתוני 'יוזמות אברהם', 189 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ולאלימות, בהם 180 אזרחים ו-9 תושבים.

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