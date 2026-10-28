ירידות בבורסה לאחר פרסום תוצאות הבחירות החלקיות

ירידות נרשמו הבוקר (רביעי) בבורסה בתל אביב, לאחר פרסום תוצאות אמת חלקיות לבחירות לכנסת, המראות חוסר הכרעה בין גוש נתניהו וגוש איזנקוט והישגים גדולים יותר לגוש נתניהו ממש שצפו רוב הסקרים והמדגמים.
מדד תל אביב 125 ירד הבוקר ב-3%, ת"א בנקים ירד בכ-4.4%, ות"א ביטוח צלל ב-6%. השינויים החדים עשויים להתמתן במהלך היום.
מחקר שערכה בורסת תל אביב בשבוע שעבר מראה כי בשבוע שלאחר הבחירות נתוני הבורסה מראים תנודתיות גבוהה בכ-45% מהרגיל. על פי רוב, הבורסה מראה עלייה ביום שלאחר הבחירות, ירידה בתום שבוע לאחר הבחירות ולאחר מכן עלייה מדודה נוספת.