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בעולם

לפחות 30 הרוגים בהתנגשות בין שתי רכבות מהירות בספרד

רכבת מהירה התנגשה מאחור ברכבת אחרת שעמדה על המסילה במחוז טולדו שבמרכז ספרד | שני קרונות ירדו מהפסים, והרשויות מזהירות כי מניין ההרוגים צפוי לעלות | סיבת התאונה עדיין אינה ידועה, ותנועת הרכבות בין מדריד לדרום המדינה הופסקה

התנגשות רכבות בפרובינציית טולדו בספרד, 28 באוקטובר 2026 (צילום: dpa via Reuters Connect)
התנגשות רכבות בפרובינציית טולדו בספרד, 28 באוקטובר 2026 (צילום: dpa via Reuters Connect)
סוכנות הידיעות AP
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סוכנות הידיעות רויטרס
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עדכון אחרון: 28.10.2026 | 12:18
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לפחות 30 בני אדם נהרגו היום (רביעי) בהתנגשות בין שתי רכבות מהירות במחוז טולדו שבמרכז ספרד, כך מסרו הרשויות במדינה. רכבת מהירה התנגשה בחלקה האחורי של רכבת אחרת שעמדה על המסילה, וכתוצאה מההתנגשות ירדו שני קרונות מהפסים.

דוברת מחוז קסטיליה-לה מנצ'ה, אסתר פדייה, מסרה כי הרשויות אישרו עד כה את מותם של 10 בני אדם, אך הזהירה כי "המספר הזה בוודאי יעלה".

מפעילת תשתיות הרכבת של ספרד, ADIF, הודיעה כי התאונה התרחשה הבוקר במחוז טולדו. בעקבות ההתנגשות הופסקה תנועת הרכבות בין מדריד, סיודאד ריאל ואנדלוסיה.

שתי הרכבות נסעו באותו כיוון, סיבת ההתנגשות עדיין אינה ידועה

פדייה סיפרה לרשת הטלוויזיה הממלכתית TVE כי שתי הרכבות נסעו באותו כיוון, ממדריד לסביליה. לדבריה, אחת הרכבות התנגשה בחלקה האחורי של הרכבת השנייה, שנעצרה על המסילה, וגרמה לירידתם של שניים מקרונותיה מהפסים. סיבת התאונה עדיין אינה ידועה.

בתאונה היו מעורבות רכבת של חברת הרכבות הממשלתית הספרדית RENFE ורכבת של החברה הפרטית IRYO. לפי פדייה, ברכבת של RENFE היו 397 נוסעים, וברכבת של IRYO נסעו 147 בני אדם. רכבות של שתי החברות היו מעורבות גם בתאונה קטלנית שהתרחשה בינואר השנה.

ראש העיר הסמוכה אורדה, מנואל גלאן, סיפר לרשת TVE כי נוסעים נפצעו בתאונה וכי רשויות ההגנה האזרחית ביקשו מהעירייה להכין אולם ספורט לצורך טיפול בנוסעים שנפגעו.

נשיא מחוז קסטיליה-לה מנצ'ה, אמיליאנו גרסיה-פאחה, כתב ברשת X כי הוא בדרכו לזירת התאונה.

בינואר השנה נהרגו 45 בני אדם בדרום ספרד, לאחר שרכבת ירדה מהפסים והתנגשה ברכבת שנסעה בכיוון הנגדי. זו הייתה תאונת הרכבות הקטלנית ביותר במדינה מאז 2013, אז נהרגו 80 בני אדם בתאונת רכבת. התאונה בינואר ערערה את אמון הציבור בספרד ברשת הרכבות המהירות הנרחבת של המדינה

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