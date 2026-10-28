המפלגות הערביות על תוצאות הבחירות: "רוצים להחליף את הממשלה בכל דרך אפשרית"

במפלגות הערביות התייחסו מאז סגירת הקלפיות לתוצאות החלקיות שהתפרסמו והצביעו על עלייה משמעותית בכוחן. עיקר התגובות כללו התחייבות של גורמים במפלגות לעשות כל מה שביכולתם כדי להחליף את הממשלה הנוכחית בשל מדיניות רה"מ, בנימין נתניהו, והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. בנוסף לכך, הם קראו למי שרוצים בהחלפת הממשלה הנוכחית, לדבר עימם.

יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, היה הראשון להתייחס אמש (שלישי) באומרו כי הוא מקווה "שהמספרים יסתדרו ונוכל ביחד, גוש השינוי ומפלגת רע"מ, להבטיח שיש 61". הוא הוסיף שהיה "בתהליך הזה" וכי "בסופו של דבר הקמנו ממשלת שינוי, שביום הגרוע שלה הייתה טובה לאין שיעור מממשלת המחדלים של בנימין נתניהו".

לגבי מערכת הבחירות אמר כי "הנתון המדהים של שיעור הצבעה בחברה הערבית הוא ביטוי לתחושות תסכול וייאוש שהפכו לתקווה דרך מערכת הבחירות" והוסיף כי "אזרחי ישראל כולם הופקרו. החברה הערבית הגיבה למדיניות הממשלה הזאת, אנחנו רוצים להחליף אותה בכל דרך אפשרית".

בהתייחס למו"מ עתידי אמר: "החשיבה הנכונה מבחינתי היא להבטיח שיש ממשלה, או שיש היתכנות להקמת ממשלה. ואז נדון בפרטים וננסה למצוא את המכנה המשותף ולתת מענה לאתגרים האלו. קודם כל, אם מישהו, איזנקוט או אחר, רוצה שאתן לו תשובות – הוא צריך להראות לי שיש ממשלה".

היום (רביעי), אמר עבאס כי המטרה כעת היא להשיג רוב שיאפשר הקמת ממשלה חלופית אך "המדגמים בינתיים לא נותנים לנו את זה". הוא הוסיף שהוא מקווה "שגם אנחנו נעלה בעוד מנדט או שניים, וגם גוש השינוי יעלה במנדט או שניים, ואז אני מקווה שתהיה לנו ממשלה של 64 מנדטים".

יו"ר הרשימה המשותפת, פרופ' יוסף ג'בארין, הצהיר כי "ממשלת נתניהו ובן גביר מיררה את חיו של כל אזרח ערבי. נדע איך למנף את הכוח הפוליטי שלנו כדי לקדם את הערכים שבהם אנו מאמינים. נהיה מוכנים לסלול את הדרך כדי להדיח את ממשלת נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' – ולשלוח אותם הביתה". הוא הוסיף כי יעשו "ככל האפשר כדי לאפשר עתיד טוב יותר – גם לאזרחים הערבים וגם לחברה בישראל בכלל" וכי "אנחנו אומרים בקול ברור – זה או המשך הגזענות, או שותפות יהודית-ערבית אמיתית. מי שרוצה להציע אלטרנטיבה לממשלת נתניהו – יהיה חייב לדבר איתנו כדי להביא לשינוי שהציבור בישראל מייחל לו".

ח"כ אחמד טיבי, יו"ר תע"ל שחברה ברשימה המשותפת אמר בריאיון לערוץ אלחדת' הסעודי כי "הצעד הראשון יהיה להפיל את יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, וזה לא יתאפשר ללא הרשימה המשותפת, ולכן אני אומר בשם הרשימה המשותפת – נצביע להפלתו ונצביע למועמד האופוזיציה שיוצג על ידי מפלגות האופוזיציה – זהו הצעד הראשון, ואז נשמיע את בקשותינו, שהן רשת ביטחון לחברה שלנו ואנחנו רוצים לראות מה יהיו התגובות".

מאוחר יותר אמר טיבי בריאיון לרשת ב' כי החלו גישושים ושיחות עם גוש השינוי בעקבות תוצאות הבחירות. הוא הוסיף כי "הציבור שלנו התגלה כציבור חכם, אחראי ומאוד פוליטי. הוא רוצה שנמשיך הלאה ונשפיע על דמותה של המערכת הפוליטית לאחר הבחירות". לדבריו, "בלמנו את האפשרות שנתניהו יקים ממשלה בעצמו".