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עבודה

עובד בן כ-30 נפצע אנוש בנפילה מגובה באתר בנייה בהרצליה

העובד, נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב המנופים בהרצליה | צוותי מד"א מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ופינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה

דבר
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עדכון אחרון: 28.10.2026 | 14:32
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עובד בן כ-30 נפצע היום (רביעי) באורח אנוש לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב המנופים בהרצליה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב תוך כדי פעולות החייאה, כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית.

ממד"א נמסר כי הדיווח על האירוע התקבל בשעה 13:42 במוקד 101 במרחב ירקון.

פראמדיק מד"א מיחידת האופנועים, אריאל יוסף, סיפר: "הובילו אותנו אל הפועל ששכב בתוך אתר הבנייה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה קשה מאוד בגופו. סיפרו לנו שהוא נפל מגובה רב במהלך עבודתו. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

תגיות:
פעמון

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