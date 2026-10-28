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בחירות 2026

הרצוג: "צריך לעשות הכול כדי לא לחזור לבחירות נוספות, מצפה לראש פתוח"

הנשיא התבטא לראשונה לאחר שפורסמו התוצאות של ספירת רוב הקולות. ביום ראשון יועברו אליו התוצאות הרשמיות, והוא יחל בסבב התייעצויות | הרצוג התייחס לשיעור ההצבעה הגבוה: "זאת תעודת כבוד לחברה הישראלית. זה מראה כמה הרצון לדמוקרטיה בישראל הוא משמעותי"

הנשיא הרצוג בהתייחסות ראשונה לתוצאות הבחירות (צילום מסך)
הנשיא הרצוג בהתייחסות ראשונה לתוצאות הבחירות (צילום מסך)
דבר
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עדכון אחרון: 28.10.2026 | 15:26
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נשיא המדינה יצחק הרצוג התבטא היום (רביעי) לראשונה לאחר פרסום ספירת רוב הקולות בבחירות. "צריך להבין דבר אחד, ואמרתי את זה כבר לפני הבחירות, צריך לעשות הכול, בוודאי אחרי אתמול, כדי לא לחזור על בחירות נוספות", אמר. "אז אני מצפה מכל מי שיגיע לכאן, לבוא לכאן עם ראש פתוח".

את הדברים אמר במסגרת מפגש עם מיזם ״מחליפים מילה״ שהתקיים בבית הנשיא. "יום הבחירות אתמול היה מרשים מאוד, ולראשונה מזה עשרות שנים, היה אחוז הצבעה עצום", אמר. "זאת תעודת כבוד לחברה הישראלית. זה מאוד מרשים. אותי זה מאוד שימח, זה מראה כמה הרצון לדמוקרטיה בישראל הוא משמעותי". לדבריו, את התוצאות הרשמיות יקבל בשבוע הבא מיו"ר ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, ולאחר מכן יחל בהליך של התייעצויות בבית הנשיא. "אשמע כל סיעה וסיעה, נשאל שאלות ונקיים דיונים".

תגיות:
פעמון

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