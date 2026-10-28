יו"ר סבא"א: לא נמצאו סימנים לכך שאיראן ניסתה לשקם את מתקני הגרעין

רפאל גרוסי, יו"ר הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) אמר אתמול (שלישי) כי לא נמצאו סימנים לכך שאיראן ניסתה לתקן או לשקם את מתקני הגרעין שנפגעו בתקיפות אמריקאיות וישראליות השנה ובשנה שעברה.

בישיבה של מועצת הביטחון של האו"ם, שנערכה אתמול בניו-יורק, קרא גרוסי לאיראן לאפשר לפקחים גישה לכל אתרי הגרעין שלה, כולל אלה שנפגעו בתקיפות הצבאיות. מאז הפצצת האתרים על ידי ארה"ב וישראל בשנה שעברה, לא עלה בידי הסוכנות לאמת את מצב מלאי האורניום המועשר בדרגה גבוהה שבידי איראן, דבר שגרוסי מחה עליו.

"מאז יוני 2025, לא זיהינו כל פעילות לתיקון או שיקום של מתקנים כלשהם שנפגעו בתקיפות הצבאיות של 2025 ו-2026", אמר גרוסי, אך לא התייחס להר המכוש או מתקנים אחרים שישראל וארצות הברית חושדים שאיראן העבירה אליהם את הפעילות לפיתוח נשק גרעיני.

הדיון באו"ם אתמול כונס ביוזמת בחריין, דנמרק, לטביה, צרפת, בריטניה וארה"ב, לאחר שסבא"א הפנתה את עניינה של איראן למועצת הביטחון, בשל אי-עמידתה של טהרן בהתחייבויותיה למניעת הפצת נשק גרעיני. רוסיה וסין, בעלות בריתה של איראן, ניסו למנוע את הדיון אך כשלו. במסגרת חברותה באמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני (NPT), איראן מחויבת על פי חוק להצהיר על כל החומרים והפעילויות הגרעיניים שלה, ולאפשר לפקחי סבא"א לפקח בחופשיות באתרים בהם היא משתמשת באופן מוצהר בטכנולוגיות גרעיניות למטרות שלום.

תאגיד הגרעין של רוסיה בונה בבושהר שני כורים גרעיניים

בתוך כך, אלכסיי ליכאצ'וב, ראש תאגיד הגרעין של רוסיה הודיע כי בשבוע הבא יוגדל מספר העובדים הרוסים בתחנת הכוח הגרעינית בבושהר שבאיראן ל-200. מוקדם יותר השנה פינה משם התאגיד מאות עובדים לאחר שארה"ב וישראל תקפו באיראן. התאגיד הרוסי בונה בבושהר שתי יחידות חדשות של כורים גרעיניים, בפרויקט שאמור להסתיים עד תחילת 2027. ליכאצ'וב הוסיף כי ברוסיה נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה אולם בינתיים "פועלים על בסיס תרחיש אופטימי".

איראן טוענת כי תוכנית הגרעין שלה נועדה למטרות שלום. עם זאת, על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ברשות המדינה מצוי מלאי של 440.9 ק"ג אורניום המועשר לרמה של עד 60% – מרחק קצר מבחינה טכנית מהרמה הנדרשת לייצור נשק גרעיני (90%).

סגן שגריר איראן לאו"ם, ע'ולאם-חוסיין דארזי, תקף את מועצת הביטחון על שתיקתה בעקבות התקיפות האמריקניות-ישראליות; הוא גינה בחריפות את מה שכינה "מלחמות תוקפנות נגד איראן", והאשים את ארצות הברית בביצוע פשעי מלחמה נגד העם האיראני. הוא לא הזכיר כלל את השאלות שנותרו ללא מענה מצד סבא"א, או את הדרישה להשיב את פקחי הארגון לאיראן. במקום זאת טען כי "ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, ובכל זאת דאגתכם מתמקדת בהיעדר פקחים באיראן".

שגריר ארצות הברית לאו"ם מייק וולץ כינה את איראן "דיקטטורה אכזרית", ושאל את השגריר האיראני אם הוא מעוניין להתנצל בפני נציג בחריין, חבר במועצה, על התקיפות נגד מדינתו. "שמענו טענות בלתי פוסקות נגד ארצות הברית", אמר. "מה שלא שמענו היום, הוא הסבר לכך שאיראן ממשיכה להיכשל במילוי התחייבויותיה בתחום הפיקוח והביקורת", אמר וולץ.

וולץ הוסיף כי סבא"א ביקשה מאיראן לספק תשובות, וסבר כי יהיה זה צעד נבון מצד הנציג האיראני לעשות כך. "השקרים שלכם לא יעבדו כאן", אמר.

הנשיא דונלד טראמפ חזר והצהיר כי אחת הסיבות המרכזיות ליציאת ארה"ב למלחמה נגד איראן בסוף פברואר הייתה מניעת היכולת מטהראן לפתח נשק גרעיני; זאת, אף על פי שטען כי התקיפות שביצעה ארה"ב נגד אתרי גרעין איראניים ביוני 2025 "חיסלו לחלוטין" את תוכנית הגרעין האיראנית.