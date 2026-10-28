הליכוד בתלונה חריגה: "הבחירות בישראל נגנבו על ידי המפלגות הערביות"

בהודעה חריגה יום לאחר הבחירות, טוענים היום (רביעי) במפלגת 'הליכוד' כי "הבחירות במדינת ישראל נגנבו על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית באמצעות עבירות פליליות חמורות של שוחד, איומים, אלימות, זיופים ושימוש בתוכנות אסורות להמרצת מצביעים". הדברים מגיעים לאחר שלפי פרסום התוצאות של ספירת כ-85.6% מהקולות, מסתמן כי המפלגות הערביות זכו בהישג חסר תקדים של כ-19 מנדטים.

בהודעת הליכוד נכתב כי מאות עדויות וראיות על הפעולות הלא חוקיות, לכאורה, מועברות למשטרה, לשב"כ ולוועדת הבחירות. "אלפי מעטפות עם כסף מזומן ופתקי רע"ם, איומים ואלימות כלפי חברי הקלפי, ריבוי מצביעים מאחורי הפרגוד, הצבעות בזהות כפולה, פערים בין מספר המעטפות למספר המצביעים, שימוש בתוכנות המרצה אסורות ועוד".

עוד נכתב: "אנו דורשים מהמשטרה ומהשב״כ חקירה יסודית בגין גניבת הבחירות על ידי המפלגות הערביות ומיצוי הדין עם העבריינים. אנו דורשים מוועדת הבחירות התייחסות מיידית לחקירת העבירות הפליליות הללו שפגעו באופן קיצוני בטוהר הבחירות בישראל ובתוצאות הבחירות. זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית ובזכות הבחירה של אזרחי ישראל. גופי האכיפה מוכרחים לפעול ביד קשה ובאופן מיידי".