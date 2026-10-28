בעקבות אלימות כלפי צוות ההוראה: בית ספר יסודי בעמק חפר ישבות לשעתיים

הסתדרות המורים הודיעה כי הלימודים בבית הספר היסודי 'ויתקין' בעמק חפר יחלו מחר (חמישי) בשעה 10:00, זאת בעקבות אלימות חמורה של תלמידה כלפי סגנית מנהלת בית הספר ומורה נוספת. עוד נמסר כי כיתות התקשורת מוחרגות מהעיצומים ויפעלו כרגיל.

על פי ההודעה, אירועי האלימות התרחשו היום בבית הספר, במהלך עימות בין שתי תלמידות. מורה שנכחה במקום התערבה בניסיון להפריד בין השתיים ולמנוע את המשך הפגיעה, אך בשלב זה הופנתה האלימות כלפי המורה. התלמידה איימה עליה, הכתה אותה, שרטה ונשכה אותה ואף ניסתה למשוך בשערה. סגנית מנהלת בית הספר, שהוזעקה למקום כדי לסייע, הותקפה אף היא. השתיים פעלו יחד כדי להשתלט על האירוע ולמנוע פגיעה נוספת עד להגעת אימה של התלמידה. בהסתדרות המורים מציינים כי לאירוע זה קדמו שני מקרים נוספים של אלימות פיזית מצד אותה תלמידה.

בשעות השביתה, 8:20 עד 10:00, תתקיים שיחה בין המורים ליו"ר סניף נתניה והשרון בהסתדרות המורים, עליזה מדינה. ״מדובר באירוע חמור שהסתדרות המורים לא תעבור עליו לסדר היום", מסרה מדינה. "אנחנו נעמוד לצד עובדות ההוראה ונעניק להן גיבוי מלא. בית הספר הוא מוסד חינוכי ולא זירת אלימות. עובדי הוראה ותלמידים חייבים לדעת שהם נכנסים בכל בוקר למקום בטוח. הסתדרות המורים תנקוט בכל הכלים שעומדים לרשותה כדי להעניק לעובדי ההוראה את הגיבוי הנדרש״.

סגן מזכ"לית הסתדרות המורים ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, מיכאל פינטו: ״עובדות הוראה שנכנסות להגן על תלמידים אינן יכולות להפוך בעצמן למטרה לאלימות. מבחינתנו הקו ברור: לא נתפשר על ביטחונם של עובדי ההוראה ולא נשלים עם מציאות שבה מי שמגן על תלמידים משלם על כך בגופו. על כל אירוע שכזה הסתדרות המורים תגיב באופן מיידי וברור, כדי להבטיח את ביטחונם של עובדי ההוראה״.