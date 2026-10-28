צו סגירה הוצא למפעל המזון 'ניר וניצן סחר בע"מ', הציבור הוזהר מצריכת מוצריו

משרד הבריאות הוציא הערב (רביעי) אזהרה לציבור מפני צריכת מוצרי מזון שיוצרו או נארזו במפעל 'ניר וניצן סחר בע”מ'. המוצרים שהמשרד הזהיר מצריכתם: אגוזים מקולפים, אגוזי מלך, חמוציות, שומשום, צימוקים כהים, קוקוס וסוגי פיצוחים נוספים שנמכרים בתכולה של 200 גרם עד 1 ק״ג, בכל תאריכי התפוגה עד פברואר 2028.

ההחלטה התקבלה לאחר ביקורת של שירות המזון במפעל, בעקבות תלונה. בביקורת נמצא כי המפעל פועל ללא רישיון יצרן ומייצר בתנאי תברואה ירודים ביותר, העלולים לסכן את בריאות הציבור. בעקבות הממצאים וחשש לתקינות ולבטיחות המוצרים. בעקבות הממצאים, רופא מחוז מרכז של המשרד, ד”ר אודי קלינר, חתם היום על צו סגירה מנהלי למפעל, שנמצא במושב עזריה.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למוקד קול הבריאות 5400*.