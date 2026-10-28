יום אחרי הבחירות: האופציות של נתניהו, והאופציות שאין לגוש השינוי

תמונת המנדטים מתבהרת, ואיתה גם הפלונטר הפוליטי שהמפלגות מצויות בו. למרות אובדן הרוב של גוש נתניהו בכנסת, ניכר שגם לגוש השינוי אין רוב. בניגוד לציפיות של מפלגות גוש השינוי הן נותרו המיעוט ללא המפלגות הערביות, שמולן גוש נתניהו מנהל קמפיין דה-לגיטימציה מתמשך.

מרגע אישור התוצאות הסופיות, שצפוי ב-4 בנובמבר, יתחילו 28 הימים שבהם יוכל אחד הצדדים לנסות ולהרכיב ממשלה אחרי שהנשיא יצחק הרצוג יטיל עליו את המנדט. הרצוג אמר היום (רביעי) כי הוא נחוש למנוע הליכה לבחירות נוספות. "אני מצפה מכל מי שיגיע לכאן, לבוא לכאן עם ראש פתוח", אמר בהתייחס לרצף ההתייעצויות הצפוי אחרי פרסום התוצאות.

חידת נתניהו: יחפש עריקים או יציע ממשלת אחדות?

לפי פרסום של מוטי קסטל בערוץ 14, הנשיא שוקל להציע לראש הממשלה בנימין נתניהו הקמת ממשלת אחדות שיעמוד בראשה בשנתיים הראשונות, ולאחר מכן יפרוש מהחיים הפוליטיים בתמורה לחנינה במשפטו. בבית הנשיא לא התייחסו לפרסום.

המועמד שעליו תוטל הרכבת הממשלה יוכל לבקש הארכה של 14 ימים נוספים, ובכך יהיו לו 42 ימים, אך לאור ההצהרות שנשמעו בחודשים האחרונים, ספק אם לפלונטר הזה יהיה פתרון. נתניהו עוד לא שוחח עם ראשי מפלגות הגוש, וצפוי לעשות זאת בקרוב.

בארגז הכלים של נתניהו עם קבלת המנדט, האפשרות הראשונה היא ניסיון גיוס עריקים מהצד השני, כאשר החשודים המיידיים הם ליברמן עם 7 מנדטים, ובנט שמחזיק בסיעה נפרדת בתוך רשימת 'ביחד', עם לפחות 7 מנדטים עצמאיים. אם ניסיונות הפיתוי יכשלו, או שנתניהו יוותר עליהם מראש, הוא יכול לגשת לניסיונות לכונן ממשלת אחדות.

רונן צור: "לראשי גוש השינוי אין כמעט אופציות בכלל"

"אין לנתניהו סיבה למהר", אומר ל'דבר' יועץ התקשורת רונן צור. "מרגע שהוא מקבל את המנדט יש לו 42 ימים והוא יכול קודם כל לטפל בנושא האיראני, יש לו ממשלה, מנדטים ולגיטימציה, הוא לא עובד לפי לוחות הזמנים של גוש השינוי. אחרי העניין האיראני, אם הוא יצליח להפיל את המשטר, הוא יגיע לבחירות נוספות מעמדת כוח".

צור כבר חווה כמה פלונטרים פוליטיים בחייו, ובחלקם היה לו חלק מרכזי בפתרונות שהובילו לכינון ממשלות. ב-2020 הוא היה האיש של בני גנץ במשא ומתן מול אנשי נתניהו, שהוביל להקמת ממשלת החירום הלאומית בתקופת מגפת קורונה. שנה וחצי לאחר מכן, עם התפרקות הממשלה, היה צור מאדריכלי ממשלת השינוי כשייצג את מפלגת העבודה במשא ומתן הקואליציוני.

אתה רואה את נתניהו ואיזנקוט הולכים לממשלת אחדות ושולחים לאופוזיציה את איתמר בן גביר, שבעולם נתניהו כבר די מתנער ממנו?

"יכול להיות שרק אם טראמפ ילחץ אותו, ומאוד יכול להיות שזה יקרה, אז הוא יזמין את גדי איזנקוט או את בנט או את ליברמן לפגישה אצל טראמפ, טיסה משותפת בכנף ציון. הם הולכים? לא הולכים? אם הם לא הולכים הם מוצגים כסרבנים וכמי שדחקו את נתניהו לידיו של בן גביר". נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתסבוכת הפוליטית בישראל, ובמענה לשאלתו של ברק רביד באתר החדשות אקסיוס על האפשרות שיתערב בהרכבת הממשלה כדי שתוקם ממשלת אחדות, אמר: "אבחן את הנושא".

אז מה הם יכולים לעשות?

"אין לראשי גוש השינוי הרבה אופציות. אין להם כמעט אופציות בכלל. אני לא רואה אותם יכולים לעשות משהו בטח גם לא במערכות היחסים האישיות המאוד עוינות ביניהם. אני חושב באופן אישי שליברמן, לפיד ובנט צריכים להניח את המפתחות, לאפשר להנהגה חדשה להוביל את הגוש. גם גולן עם 8 מנדטים זה כישלון טוטאלי", אומר צור, שהודיע על התמודדות בפריימריז הדמוקרטים האחרון, אך עזב את המפלגה בטונים צורמים, תוך ביקורת על הכיוון השמאלי שאליו הולכת לדבריו המפלגה.

ההישג של המפלגות הערביות – והחרם עליהן

מהשעות הראשונות של הבחירות, החלו לעלות מסביבת הליכוד טענות כי המפלגות הערביות זייפו את הבחירות, וכי שיתוף פעולה איתן הוא "בגידה בפרויקט הציוני" כפי שהגדיר זאת ח"כ אריאל קלנר (הליכוד) היום בראיון לרשת ב'.

יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן, מצידו, קרא הבוקר לשותפות עם המפלגות הערביות. "אין לנו עתיד כאן אם לא נפסיק לפחד ואם לא נפסיק עם הגזענות. אסור לנו לקבל יותר את החלוקה הגזענית של נתניהו בין קולות יהודיים לקולות ערביים", הצהיר גולן. "מי שמנסה למחוק את הקולות של האזרחים הערבים, נכנע לנתניהו ומוותר על ישראל".

הוא המשיך ותקף את נתניהו סביב השותפות שלו עם המפלגות החרדיות. "אם נתניהו מתעקש לספור רק רוב ציוני, שיגרע קודם כול מהגוש שלו את 16 חברי הכנסת של המפלגות החרדיות הלא־ציוניות. הם לא יטיפו לנו על ציונות". עוד הדגיש גולן: "לגוש השינוי יש רוב ציוני: 49 מול 39. לגוש השינוי יש רוב ישראלי: 65 מול 55. יש לנו רוב. יש לנו אחריות. ויש לנו הזדמנות להקים ממשלת שינוי בשותפות עם אזרחי ישראל הערבים. ממשלה שתשרת את כל אזרחי ישראל".

איזנקוט כבר הבהיר שלא יקים ממשלה עם אף מפלגה שלא תסכים לקווי היסוד שלו, ובכללן המפלגות הערביות, שלא הסכימו כי יש לפרק או לחסל את ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. עם זאת, לא נשלל שיתוף פעולה פרלמנטרי, כפי שמתקיים כבר שנים בין כלל סיעות הכנסת למפלגות הערביות.

"אני חושב שהסיכוי ללכת לאיזושהי יוזמה של פעולות פרלמנטריות בהישענות על המפלגות הערביות שהן לא רע"ם, כלומר המשותפת, הוא בעיניי אפסי בשלב הזה", אומר צור. "הליכה למהלך כזה צובעת את ליברמן ובנט כמשת"פים של טיבי וכסיף.

"עכשיו החבר'ה האלה (ליברמן ובנט, א.ג.), אני חושב שהם צריכים לפרוש מהפוליטיקה הישראלית יחד עם לפיד, אחרי ש-14 שנה מאז 2012 הם לא הצליחו לנצח פעם אחת את נתניהו, וכל פעם כופים על הגוש ללכת ברשימות מפוצלות ללא מנהיג, אבל כמי שאולי מסתכלים על עתידם בימין, לשתף פעולה עם טיבי וכסיף זה גט כריתות, לא רואה איך זה קורה".

אבל כל השנים חברי כנסת מכל הסיעות משתפים פעולה עם המפלגות הערביות, מה שונה עכשיו?

"נתניהו יכול לקדם מהלכים עם מנסור עבאס, ובגוש השינוי הם לא יכולים לעשות את זה, זה יצריך הרבה אומץ ולא בטוח שזה חכם. דבר שני, להחלפת יו"ר הכנסת כדי להקים ועדת חקירה ממלכתית יש תהודה רבה עכשיו, כי יבוא כסיף ויציב תנאים, ויגיד שהתנאי לתמיכה זה שבוועדת חקירה יבדקו גם את הטבח בילדי עזה או משהו דומה, מה יעשו בנט וליברמן? לא רואה את זה קורה".