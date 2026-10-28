איזנקוט בתגובה ראשונה מאז נאומו בסיום הבחירות: "ממוקדים בהקמת ממשלת גיוס ציונית"

יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט פרסם הערב (רביעי) ברשת X: "מסיים יום ארוך של פגישות, שיחות והיערכות למען מימוש רצון הבוחר. מצפים לנו עוד ימי עבודה ארוכים, אך אנו ממוקדים במשימה הכבדה שהוטלה עלינו – הבאת שינוי לישראל והקמת ממשלת גיוס ציונית. זהו רצון העם שהביע אי-אמון בממשלת השבעה באוקטובר וההשתמטות ובגוש המשתמטים בכלל. גוש שנמצא בשפל של שני עשורים.

"אני חש את כובד האחריות והאמון שהעניקו לי מאות אלפי אזרחים ואזרחיות שמאמינים במדינת ישראל ובציונות. תודה לכם על האמון! בזכותכם עשינו היסטוריה – תוך שנה בלבד ייסדנו בישראל מפלגה כלל ישראלית חדשה שמהווה אלטרנטיבה שלטונית ראויה וממלכתית. תודה מעומק ליבי לכל המצביעים, לכל התומכים ולכל הפעילים ששטפו אתמול את הארץ. למענכם ועבורכם, נעמוד במשימה הגדולה שלפנינו. נעשה ונצליח. אני מתחייב".