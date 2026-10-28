צה"ל עורך מבצע להשבת ציוד צבאי - ללא חובת הזדהות

צה"ל יערוך מבצע להחזרת אמצעי לחימה וציוד צבאי בתאריכים 1 עד 12 בנובמבר. במסגרת המבצע של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ניתן יהיה להחזיר פריטי אמצעי לחימה וציוד צבאי שהוציאו חיילים בשירות סדיר או מילואים מצה"ל במהלך שירותם, ללא חובת הזדהות וללא העמדה לדין בגין הוצאת הפריט, החזקתו או נשיאתו שלא כדין.

מצה"ל נמסר כי מטרת המבצע היא לאפשר החזרה מוסדרת, בטוחה ומבוקרת של ציוד צבאי, תוך קליטתו בעמדות ייעודיות והשבתו לחזקת צה"ל. עמדות ההחזרה יוצבו בבסיסים ובמתקנים צבאיים ברחבי הארץ, במטרה לאפשר למשרתי ומשרתות המילואים להחזיר את הציוד שברשותם בצורה קלה ונוחה. עמדות ההחזרה יהיו פתוחות בימים ראשון-חמישי בשעות 08:00–20:00.

מידע נוסף באתר צה"ל או במוקד בטלפון, במספר 6008*.

צה"ל קורא לכל מי שמחזיק ברשותו אמל"ח או ציוד צבאי, לנצל את ההזדמנות ולהשיבם. "החזרת הציוד תסייע בשמירה על בטיחות הציבור ובחיזוק הביטחון", נמסר.