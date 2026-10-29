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תשתיות וסביבה

מזג האוויר: גשמים מקומיים בצפון; הטמפרטורות רגילות לעונה

בלילה הגשמים צפויים להתפשט לאורך החוף | בשישי תחול ירידה בטמפרטורות. גשמים מקומיים קלים צפויים באזור הצפון ולאורך החוף | בשבת תורגש שוב התחממות

מעונן עם גשם קל בתל אביב (צילום ארכיון: אור גואטה)
מעונן עם גשם קל בתל אביב (צילום ארכיון: אור גואטה)
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עדכון אחרון: 29.10.2026 | 6:35
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    היום (חמישי) צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ, ובשעות הבוקר ייתכנו גם סופות רעמים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בלילה הגשמים צפויים גם לאורך החוף.

    ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן ייעשו נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים קלים צפויים באזור הצפון ולאורך החוף. ביום שבת תורגש התחממות, שתימשך גם בתחילת השבוע הבא.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-22, תל אביב 19-26, חיפה 20-24, צפת 15-20, קצרין 17-24, טבריה 19-27, נצרת 19-26, עפולה 18-27, בית שאן 20-28, לוד 20-27, אשדוד 19-26, עין גדי 22-29, באר שבע 17-25, מצפה רמון 16-22, אילת 21-29.

    תגיות:
    פעמון

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