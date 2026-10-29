המשרד להגנת הסביבה: מין פולש חדש אותר בישראל - הנמלה האסמית גדוֹלת הראש

בפעם הראשונה בישראל זוהתה ואומתה נוכחותה של הנמלה האסמית גדוֹלת הראש (Pheidole megacephala) – מין פולש מאפריקה הנחשב לאחד ממאה המינים הפולשים המזיקים ביותר בעולם.

הנמלה אותרה הודות לדיווחי תושבים בשכונת נווה שאנן בחיפה, בדגש על אזור גבעת השבשבת והרחובות הסמוכים. כמו כן נבדקים דיווחים על הימצאותה בשכונת הדר. הציבור מתבקש לדווח על תצפיות חשודות כדי לסייע במיפוי מוקדי הנגיעוּת ובמניעת התפשטות המין הפולש.

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה: "זיהויו של מין פולש חדש בישראל מחייב פעולה מקצועית, שיטתית ומהירה, עוד בטרם יתבסס ויתפשט לאזורים נוספים. על אף שהנמלה האסמית גדוֹלת הראש אינה מהווה סכנה בריאותית לאדם, היא עלולה לגרום לפגיעה משמעותית במערכות האקולוגיות ולהסב נזקים כבדים לחקלאות. על כן, יש חשיבות רבה לאיתור מוקדם של מוקדי הנגיעות ולפיתוח פתרונות הדברה יעילים המותאמים לתנאים בישראל. מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה פועל בשיתוף עיריית חיפה, אוניברסיטת תל אביב ואנשי המקצוע להרחבת הניטור ולבחינת דרכי הטיפול. גם לתושבים תפקיד חשוב במאמץ הזה: כל דיווח על תצפית חשודה יכול לסייע לנו להבין את היקף התופעה, למקד את פעולות הטיפול ולצמצם את הסיכון להתפשטותה".

על פי הודעת המשרד להגנת הסביבה, הנמלה האסמית גדוֹלת הראש היא מין שמקורו באפריקה, וממנה התפשטה במרוצת השנים לאזורים נרחבים בעולם, בדגש על אזורים שבהם שורר אקלים חם. הנמלים החיילות במושבה מתאפיינות בראש גדול במיוחד ביחס לגופן. למין זה יש יכולת התרבות והתפשטות גבוהה. הנמלה ניזונה ממגוון רחב של מקורות מזון, ובהם חרקים, זרעים וחומרים אורגניים. בדומה לאופן התפשטותה של נמלת האש הקטנה, גם נמלה זו עלולה להרחיב את שטח המחיה שלה עקב העברה לא מכוונת של עציצים, שתילים, אדמה וגזם נגועים.

התבססותה של הנמלה עלולה לגרום לפגיעה משמעותית במערכות אקולוגיות, בין השאר, באמצעות דחיקת מינים של נמלים מקומיות ופגיעה במגוון פרוקי הרגליים ואף בשבלולים ובחשופיות. הנמלה גם טורפת חולייתנים קטנים – כגון גוזלים של ציפורים וזוחלים – ומייצרת השפעות מתגלגלות (cascading effect) במערכת האקולוגית, למשל הפסקת הפצת זרעי צמחים על ידי נמלים. נוסף על כך, היא עלולה לגרום לנזקים לחקלאות, בין השאר עקב יכולתה לטפח ולעודד גדילה של כנימות המזיקות לצמחים ולהגן עליהן מפני אויביהן הטבעיים. התפשטות המין עלולה לפגוע גם בתשתיות.

נתקלתם בנמלה האסמית גדוֹלת ראש? דווחו למשרד להגנת הסביבה לדואר האלקטרוני: pestcontrol@sviva.gov.il

אפשר לזהות חשד לנוכחות הנמלה האסמית גדוֹלת הראש באמצעות ריבוי נמלים הנעות במהירות בשבילים צפופים, ובמיוחד כאשר מבחינים בנמלים קטנות לצד נמלים בעלות ראש גדול במיוחד, שרוחבו כשליש מאורך הנמלה. הנמלים בצבע חום (בהיר במרכז הגוף וכהה יותר בחלק הקדמי והאחורי של הגוף) וגודלן 2-3 מילימטרים (גדולות פי 2 מנמלת האש הקטנה). הנמלים נצפות גם כשהן מטפסות על עצים. הקינים מתאפיינים בצפיפות גבוהה על גבי הקרקע, ואפשר למצוא ערמות של נמלים מתות בצבע חום בהיר סביב הקן.

המשרד מזהיר כי יש להימנע מהעברת אדמה, עציצים, שתילים וגזם מאזורים שבהם קיים חשד לנגיעוּת, כדי למנוע את התפשטות הנמלה למוקדים נוספים.