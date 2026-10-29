הלמ"ס: עלייה במספר המשרות הפנויות הממוצע ברבעון השני של 2026

מספר המשרות הפנויות הממוצע ברבעון השני של 2026 עמד על 143.7 אלף, לעומת 136.2 אלף ברבעון ברבעון הראשון, כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שפורסמו היום (חמישי). היחס הממוצע בין מספר מבקשי העבודה למספר המשרות הפנויות ירד מ-1.9 ל-1.8.

ברבעון השני של 2026 מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים בלתי מקצועיים עלה ל-17.1 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 16.6 אלף ברבעון הראשון של 2026). היחס בין ההיצע לביקוש נותר ללא שינוי לעומת שני הרבעונים הקודמים והיה 0.7, כלומר יותר משרות פנויות ממחפשי עבודה. 44% מהביקוש לעובדים בלתי מקצועיים היה עבור עובדי ניקיון, ו-38% לעובדים בלתי מקצועיים בתחומי הכרייה, בבנייה, בתעשייה וההובלה.

מספר המשרות הפנויות בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד ירד ל-9.5 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 10.2 אלף ברבעון הראשון של 2026). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.4 (לעומת 1.6 ברבעון הקודם). כ-45% מהביקוש לפקידים היה לפקידי שירות לקוחות (עם יחס בין היצע לביקוש של 0.8, כלומר יותר משרות ממחפשי עבודה בתחום זה). כ-31% היו לפקידי רישום של נתונים וחומרים וכ-23% לעובדי מזכירות.

מספר המשרות הפנויות בקרב עובדי מכירות ושירותים עלה ל-41.1 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 38.4 אלף ברבעון הראשון של 2026). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-1.0 (לעומת 1.2 ברבעון הקודם). 34.4% היו לעובדי מכירות ו-18.2% היו למלצרים ו-19.3% לעובדים בתחום השירותים האישיים. היחס בין היצע לביקוש עבור מלצרים עמד על 0.8 ועבור עובדים בתחום השירותים האישיים על 0.7 – כלומר יותר משרות ממחפשי עבודה.

מספר המשרות הפנויות בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים עלה ל-33.1 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 30.8 אלף ברבעון הראשון של 2026). היחס בין ההיצע לביקוש נותר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם והיה 0.9 – בכלל המקצועות בתחום זה מספר המשרות הפנויות היה גבוה ממספר מחפשי העבודה.

מספר המשרות הפנויות בקרב בעלי משלח יד אקדמי עלה ל-24.5 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 22.8 אלף ברבעון הראשון של 2026). היחס בין ההיצע לביקוש נשאר ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם ועמד על שלושה מחפשי עבודה על כל משרה. 42% מהביקוש לבעלי משלח יד אקדמי היה לבעלי משלח יד בענפי טכנולוגיית המידע (IST) ו-23% נוספים לבעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה. היחס בין היצע לביקוש עבור מפתחי תכנה עמד על 0.7, כלומר יותר משרות פנויות ממבקשי עבודה.

מספר המשרות הפנויות בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה עלה ל-10.9 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 9.9 אלף ברבעון הראשון של 2026). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-3.1 (לעומת 3.5 ברבעון הקודם). 43% מהמשרות הפנויות בתחום זה היו עבור בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמנהל, ו-26% לבעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות.

ברבעון השני של 2026 מספר המשרות הפנויות עבור מנהלים עלה ל-2.6 אלף משרות בממוצע לחודש (לעומת 2.5 אלף ברבעון הראשון של 2026). היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-2.9 (לעומת 3.1 ברבעון הקודם). כ-42% מהביקוש למנהלים היה בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים, ו-23% מהביקוש למנהלים היה עבור מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים.