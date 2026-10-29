אוניית מכולות בשירות צים הותקפה מול חופי בולגריה וטבעה

אוניית המכולות קונטשיפ ג'ט (CONTSHIP JET), המשמשת את חברת הספנות הישראלית צים, טבעה הלילה (בין רביעי לחמישי) בים השחור, בעקבות מתקפה של כלי שיט בלתי מאוישים סמוך לחופי בולגריה אתמול. האונייה יצאה מנמל חיפה והייתה בדרכה לנמל קונסטנצה שברומניה בעת שהותקפה. כל 18 אנשי הצוות שהיו עליה חולצו ללא פגע בידי הצי הבולגרי. הרשויות בבולגריה הודיעו הבוקר כי האונייה טבעה. בשלב זה לא ידוע מי עומד מאחורי התקיפה.

על האונייה היו 421 מכולות, ובהן גם מטענים של חומרים מסוכנים, לרבות סוללות ליתיום, נוזלים דליקים וכימיקלים. בעקבות טביעתה בוחנות הרשויות בבולגריה את האפשרות שנגרם נזק לסביבה הימית. בבדיקות שנערכו עד כה לא התגלו סימנים לזיהום, אך הרשויות ממשיכות לעקוב אחר המצב.

מחברת צים נמסר: "אוניית מכולות קטנה שעליה מספר קטן של מכולות, אותה חוכרת צים ואינה בבעלותה, נפגעה מרחפן בים השחור. כל אנשי הצוות פונו בשלום והנזק הכספי הצפוי, על פי הערכה ראשונית, מזערי. החברה פועלת למציאת אונייה חלופית ולהמשך השירות ללקוחותיה. ככל הידוע, בחודש האחרון אירעו מספר פגיעות דומות באוניות באזור".

שלושה כטב"מים ימיים פגעו באונייה, 18 אנשי צוות חולצו

קונטשיפ ג'ט, הרשומה בליבריה ומופעלת בניהולה של חברת Contships Management היוונית, שטה במסגרת קו Levant–Black Sea Express של צים, המאפשר הובלת מטענים בין נמלי ישראל לנמלי הים השחור. לפני שהמשיכה לכיוון רומניה, עגנה האונייה גם בנמל אשדוד.

משרד ההגנה של בולגריה מסר כי התקיפה התרחשה אתמול בסביבות השעה 12:00, במרחק של כ-17 מייל ימי ממזרח לכף קליאקרה, בשטח האזור הכלכלי הבלעדי של המדינה. האונייה נפגעה משלושה כטב"מים ימיים, ובעקבות הפגיעות פרצה בה שריפה והיא נטתה על צדה. חיל הים הבולגרי ומטוס סיור ימי צרפתי שפעל בסביבה תיעדו את האירוע באמצעות מערכות המעקב שלהם.

לפי פרסומים בתקשורת היוונית, מטוס הסיור זיהה את שלושת כלי השיט הבלתי מאוישים כשהיו בדרכם לעבר האונייה והעביר התרעה לרב החובל. זה ניסה לבצע תמרוני התחמקות, אך לא הצליח למנוע את הפגיעה. חברת הניהול של האונייה אישרה לתקשורת ביוון כי האונייה הותקפה וכי אנשי הצוות חולצו.

עם קבלת הדיווח על התקיפה יצאו למקום שלוש ספינות של הצי הבולגרי, בסיוע משמר הגבול הימי. עשרה מאנשי הצוות הצליחו לעבור לסירת הצלה, ושמונת הנותרים חולצו מהאונייה. כל אנשי הצוות, בהם 14 פיליפינים וארבעה אוקראינים, הובאו לנמל ורנה, שם הועברו לבדיקות רפואיות.

חשש לפגיעה בסביבה הימית בשל המטען שנשא כלי השיט

האונייה שקעה במהלך הלילה, לאחר שהפגיעות שספגה התבררו כחמורות יותר מכפי שנראה בתחילה. כמה מהמכולות שהיו על סיפונה נפלו למים, ובבולגריה החלו לבחון אם תכולתן עלולה לגרום לזיהום הים.

מהמידע על המטען שהועבר לרשויות עולה כי האונייה נשאה סוללות ליתיום-יון, נוזלים דליקים, חומצות וכימיקלים נוספים. לצד אלה הובלו בה גם מזון, חומרי בנייה וסחורות אחרות. בדיקות ראשוניות שבוצעו בסביבת הטביעה לא העלו ממצאים המעידים על זיהום, והבדיקות והמעקב נמשכים.

מדינות נאט"ו באזור דנות בהגברת האבטחה בים השחור

באותו יום שבו הותקפה האונייה התקיימה בסופיה פגישה בין שרי ההגנה של בולגריה, רומניה וטורקיה, שלושתן חברות בנאט"ו, שעסקה באיומים על התנועה הימית בים השחור. השרים הביעו התנגדות לתקיפות של אוניות מסחריות והתריעו כי הן מסכנות את אנשי הצוות ואת חופש השיט. בפגישה הוחלט להעמיק את התיאום הביטחוני בין המדינות, לשפר את העברת המידע המודיעיני ולחזק את יכולות ההתרעה המוקדמת.

טביעתה של קונטשיפ ג'ט מצטרפת לדיווחים על פגיעות נוספות באוניות מסחריות באזור הים השחור בשבועות האחרונים, בעיקר בקרבת חופי בולגריה ורומניה. באירועים קודמים דווח על עשרות אנשי צוות שנהרגו או הוגדרו נעדרים.

אוקראינה הטילה על רוסיה את האחריות לתקיפות שאירעו באזור, אך מוסקבה דחתה את ההאשמות. האחריות לתקיפה שבה נפגעה קונטשיפ ג'ט טרם התבררה.