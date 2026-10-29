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פוליטי מדיני

כביש 4 חסום בשני הכיוונים בעקבות הפגנת חרדים, שלושה שוטרים נפצעו

כביש 4 נותר חסום בשני הכיוונים סמוך לבני ברק | המשטרה דיווחה על יידוי אבנים לעבר הכוחות, שוטר שנפגע בראשו ושוטר נוסף שצלעותיו נשברו | השוטרים השתמשו ברימוני הלם לפיזור המפגינים | ח"כ יעקב אשר מתח ביקורת על התנהלות המשטרה וקרא לזמן לשימוע שוטרים שלטענתו הפעילו אלימות

דבר
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עדכון אחרון: 29.10.2026 | 17:54
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שלושה שוטרים נפצעו היום (חמישי) במהלך הפגנת חרדים בכביש 4, סמוך לצומת גהה בבני ברק. לפי הודעת המשטרה, המפגינים יידו אבנים לעבר הכוחות, ואחד השוטרים נפגע בראשו מאבן שהושלכה לעברו. שוטר נוסף סבל משברים בצלעותיו. כביש 4 נותר חסום לתנועה בשני הכיוונים, וכוחות המשטרה פועלים לפיזור המפגינים, בין היתר באמצעות רימוני הלם.

ההפגנה מתקיימת בצומת גהה, סמוך לבני ברק, והמשטרה הכריזה עליה כבלתי חוקית. בעקבות חסימת הכביש הופסקה התנועה בשני הכיוונים בקטע שבין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות. שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומכוונים את הנהגים לדרכים חלופיות.

מהמשטרה נמסר כי המפגינים ממשיכים לחסום את הצומת, מתעלמים מהוראות השוטרים ומסרבים להתפנות. קצין משטרה הכריז על ההפגנה כבלתי חוקית, והכוחות פועלים לפיזורה תוך שימוש באמצעים משטרתיים.

במשטרה הדגישו כי זכות המחאה היא אבן יסוד במדינה דמוקרטית, אך הבהירו כי לא יאפשרו הפרות סדר, פגיעה בחופש התנועה או התנהגות המסכנת את הציבור. עוד נמסר כי המשטרה תפעל נגד מי שנוקט באלימות כלפי שוטרים ולוחמי מג"ב.

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, מתח ביקורת על התנהלות המשטרה במהלך ההפגנות. "למרות שאנחנו מתנגדים לחסימות הכבישים, אי אפשר לעבור בשתיקה מול התיעודים הקשים שבהם נראים מפגינים, ובהם בחור עם צרכים מיוחדים, שרועים על הרצפה כשהם חבולים ושותתים דם", אמר אשר.

לדבריו, "התנהגות כזו היא קו אדום שלא ניתן לעבור עליה לסדר היום". אשר קרא למפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, לפעול באופן מיידי ולזמן לשימוע את השוטרים שלטענתו פעלו בניגוד לחוק והפעילו אלימות קשה.

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