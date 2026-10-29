שב"כ: המידע לחקירה – לא מגורם פוליטי; ועדת הבחירות: לא תהיה השפעה על פרסום התוצאות

שב"כ פרסם הבהרה בהמשך לפרסומים על חקירת חשדות לניסיונות לשיבוש הבחירות, שעל פיה המידע שהוביל לחקירה אינו מגיע מגורם פוליטי, וכי החקירה ממוקדת ו"אין בכך להטיל דופי במגזר שלם". במקביל הודיעה ועדת הבחירות המרכזית כי לחקירת החשדות לא תהיה השפעה על ספירת הקולות ופרסום התוצאות הסופיות.

על פי הודעת השב"כ, מקור המידע שהוביל לחקירה הוא באיסוף שביצע השב"כ מתוקף ייעודו בחוק, בכל הנוגע לאיתור השפעה זרה, ואינו מגיע ממפלגה או מגורם פוליטי מצד כזה או אחר במפה הפוליטית. מלבד השופט סולברג, אף גורם מחוץ לשב"כ לא היה חשוף למידע עד לסיום הבחירות.

עוד נמסר כי שב"כ טרם סיים את החקירה וכל אמירה הנוגעת לתוכן או לטיב החשדות – אינה על דעת השב"כ וראוי היה להימנע מכך. בתום החקירה יוצגו הממצאים ליו"ר ועדת הבחירות והוא הגורם המוסמך לקבלת החלטות בעניין זה.

"השב"כ הוא ארגון ממלכתי וכל פעולותיו מבוצעות אך ורק מתוקף ייעודו בחוק ומתנהלות על ידי גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי של הארגון", נמסר. "יודגש כי כפי ששב"כ פועל בכלל התחומים נקודתית רק מול הנוגעים בדבר, גם חקירה מסוג זה היא ממוקדת ומתוחמת ואין בכך להטיל דופי או להאשים מגזר שלם שיצא לבחור באופן דמוקרטי וחוקי. רק מי שפעל בניגוד לחוק – יטופל. בתום החקירה, כלל המידע יובא באופן מלא, שקוף וללא פרשנות למקבלי ההחלטות בועדת הבחירות".

על פי הודעת השב"כ, ביממה האחרונה עודכנו באופן אישי בעיקרי החשדות הנחקרים ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט וכן יו"ר האופזיציה יאיר לפיד, זאת באישור יו"ר ועדת הבחירות ולבקשתו.