איזנקוט: הליכוד בקמפיין דה לגיטימציה לתוצאות, צוותי עובדים על חוקי גיוס וועדת חקירה

יו״ר מפלגת ישר גדי איזנקוט פרסם הצהרה המתייחסת לחקירת השב"כ בנוגע לחשדות לניסיונות להטיית הבחירות, והודיע כי נפגש מוקדם יותר לעדכון עם ראש השב"כ ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית. ״הליכוד ונתניהו יצאו למסע מתוזמר ומאורגן ליצירת דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות", אמר איזנקוט, "לא אאפשר חריגה של סנטימטר מהשבעת הכנסת כמתוכנן״.

עוד הוסיף כי צוותיו עובדים להשלמת ההכנות להנחת חוק גיוס ושירות לכלל אזרחי ישראל, להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר וחוקים נוספים שייטיבו עם הציבור המשרת. "בכוונתי לפעול על מנת לבצר ולהגן על האינטרסים של אלה שעובדים, אלה שמתגייסים ואלה שמחויבים לערכי מגילת העצמאות".

"מוקדם מדי להבין מה קרה והאם בכלל קרה. יש לתת לגורמי המקצוע למצות את הבדיקה, ללא מעורבות פוליטית", אמר, "מעורבות זרה במדינת ישראל היא דבר פסול וחמור, על אחת כמה וכמה כשמדובר במדינה שמממנת טרור ותומכת בארגון הטרור חמאס, שהצליחה בשנים האחרונות לחדור ללשכת ראש ממשלת ישראל. חשוב לחקור האם הם ניסו להשפיע, ודרך מי הם ניסו להשפיע.

"מה שכבר ברור הוא שהליכוד ונתניהו יצאו למסע מתוזמר ומאורגן, ליצירת דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות. ההודעות והתדרוכים שלהם היו מוכנים. הם עושים את זה כי הם הפסידו. אין להם רוב. במדינת ישראל יש שלטון חוק. לא אאפשר חריגה של סנטימטר מהשבעת הכנסת כמתוכנן"

איזנקוט הוסיף: "דבר אחד בטוח – הימים בהם נתניהו השתמש במוסדות השלטון נגד האינטרס הישראלי ולמען צרכיו האישיים – נגמרו. אף ספין ואף מבצע תודעה לא יעלימו את העובדה הבאה – רוב הציבור הישראלי הצביע נגד ממשלת השבעה באוקטובר וההשתמטות. ישראל נמצאת במצב פוליטי מורכב. בכוונתי לפעול כפי שפעלתי תמיד – בקור רוח ובנחישות. אני קורא לכולם לגלות גם כן קור רוח ואיפוק. היאחזו בסבלנות, יש תקווה. נביא אותה".