חייל צה"ל נעצר בחשד לריגול עבור איראן: העביר מידע צבאי רגיש תמורת כסף

חייל צה"ל נעצר בחודש ספטמבר בחשד שפעל עבור גורמי מודיעין איראניים, ביצע משימות בהנחייתם והעביר להם מידע צבאי רגיש תמורת תשלום. כך הודיעו היום (חמישי) שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל וצה"ל. הפרקליטות הצבאית הגישה נגד החייל כתב אישום בגין מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה לתועלת האויב ומגע עם סוכן זר.

לפי הודעת גופי הביטחון, בחקירת החייל התברר כי במשך כשנה עמד בקשר עם גורמים איראניים ומסר להם מידע על פעילותה הצבאית של יחידתו, על כוננויות והקפצות בצה"ל, לרבות פרטים על הקפצתו האישית עם פרוץ מלחמת "שאגת הארי". מהחקירה עלה כי החייל היה מודע לכך שהוא פועל מול מפעיל איראני, וקיבל תמורה כספית שהועברה אליו באמצעות ארנקים קריפטוגרפיים.

במהלך הקשר העביר החייל למפעילו מידע על בסיסים צבאיים ועל מיקומם, וכן צילומים של מיירטים, כלי רכב צבאיים ומטוסי תדלוק אמריקאיים שחנו בשדה תעופה בישראל.

עוד עלה בחקירה כי החייל העביר למפעילו פרטים אישיים על חבריו ומפקדיו ביחידה, בידיעה כי המפעיל מתכוון לנסות לגייס גם אותם לפעילות ריגול. נוסף על כך, מסר לו מידע על קבוצת הטלגרם "קל בקרב", המיועדת לישראלים העומדים להתגייס לצה"ל. המפעיל האיראני הצטרף לקבוצה.

לפי הודעת גופי הביטחון, המפעיל הנחה את החייל להתקין יישומוני תקשורת זדוניים לצורך קיום שיחות מוצפנות, ואף הציע לו לרכוש טלפון "טיפש" ואקדח. השניים סיכמו על שימוש בקודים במהלך שיחותיהם ועל הכנת סיפור כיסוי למקרה שהחייל ייחשף בידי כוחות הביטחון. עוד נמסר כי המפעיל הציע לחייל 200 אלף דולר תמורת הגעה לאיראן.

מעצרו של החייל הוארך בידי בית הדין הצבאי עד 12 בנובמבר 2026. החקירה התנהלה בשיתוף שב"כ, יחידת החקירות ביל"פ איילון במשטרה, היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח ומחלקת ביטחון המידע בצה"ל.

בהודעתם המשותפת מסרו שב"כ, המשטרה וצה"ל כי מדובר במקרה חמור ביותר של פגיעה בביטחון המדינה. גופי הביטחון קראו לציבור לגלות ערנות ולדווח על פניות חשודות מגורמים לא מזוהים, בקשות להעברת מידע או הצעות לתשלום תמורת ביצוע משימות. עוד הדגישו כי ימשיכו לפעול לסיכול ריגול וטרור ולמיצוי הדין עם מי שיסייע לאויב או יפגע בביטחון המדינה.