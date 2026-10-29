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בחירות 2026

המגעים להקמת ממשלה: איזנקוט נפגש עם בנט וגולן, גולן נפגש גם עם עבאס ולפיד

ראשי המפלגות בגוש השינוי קיימו שורת פגישות בעקבות תוצאות הבחירות | איזנקוט ובנט דנו בדרכים להקמת ממשלה במהירות האפשרית | גולן ועבאס שוחחו על האפשרויות להקמת ממשלה בראשות איזנקוט | גולן נפגש גם עם לפיד לתיאום מהלכים

יאיר גולן וגדי איזנקוט (צילום: מפלגת הדמוקרטים)
יאיר גולן וגדי איזנקוט (צילום: מפלגת הדמוקרטים)
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עדכון אחרון: 29.10.2026 | 21:47
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ראשי המפלגות בגוש השינוי קיימו היום (חמישי) שורת פגישות שעסקו בתוצאות הבחירות ובאפשרויות להקמת ממשלה. יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, נפגש עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ועם יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט. גולן נפגש גם עם יו"ר רע"מ מנסור עבאס ועם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד.

איזנקוט ובנט נפגשו הערב בביתו של בנט ברעננה. לפי הודעה שנמסרה בתום הפגישה, השניים דנו בדרכי הפעולה להקמת ממשלה בישראל במהירות האפשרית.

גדי איזנקוט ונפתלי בנט (צילום: דוברות מפלגת ישר)
גדי איזנקוט ונפתלי בנט (צילום: דוברות מפלגת ישר)

מוקדם יותר היום נפגשו איזנקוט וגולן ודנו בתוצאות הבחירות ובצעדים הבאים של גוש השינוי.

גולן נפגש היום גם עם יו"ר רע"מ, מנסור עבאס. לפי הודעה על הפגישה, השניים דנו בדרכים לבניית שותפות ובאפשרויות העומדות בפניהם להקמת "ממשלת תיקון והצלה לישראל".

יאיר גולן ומנסור עבאס (צילום: דוברות מפלגת הדמוקרטים)
יאיר גולן ומנסור עבאס (צילום: דוברות מפלגת הדמוקרטים)

ברע"מ אמרו לחדשות 12 כי בפגישה נדונו דרכים להקמת ממשלה בראשות איזנקוט. מדובר בפגישה הפומבית הראשונה של יו"ר רע"מ עם אחד מראשי גוש השינוי מאז הבחירות.

נוסף על כך, גולן נפגש לראשונה מאז הבחירות עם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד. לפי הדיווח, השניים קיימו את הפגישה לצורך תיאום מהלכים.

יאיר גולן ויאיר לפיד (צילום: מפלגת הדמוקרטים)
יאיר גולן ויאיר לפיד (צילום: מפלגת הדמוקרטים)
תגיות:
פעמון

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