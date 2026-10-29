המגעים להקמת ממשלה: איזנקוט נפגש עם בנט וגולן, גולן נפגש גם עם עבאס ולפיד

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ראשי המפלגות בגוש השינוי קיימו היום (חמישי) שורת פגישות שעסקו בתוצאות הבחירות ובאפשרויות להקמת ממשלה. יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, נפגש עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ועם יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט. גולן נפגש גם עם יו"ר רע"מ מנסור עבאס ועם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד.

איזנקוט ובנט נפגשו הערב בביתו של בנט ברעננה. לפי הודעה שנמסרה בתום הפגישה, השניים דנו בדרכי הפעולה להקמת ממשלה בישראל במהירות האפשרית.

מוקדם יותר היום נפגשו איזנקוט וגולן ודנו בתוצאות הבחירות ובצעדים הבאים של גוש השינוי.

גולן נפגש היום גם עם יו"ר רע"מ, מנסור עבאס. לפי הודעה על הפגישה, השניים דנו בדרכים לבניית שותפות ובאפשרויות העומדות בפניהם להקמת "ממשלת תיקון והצלה לישראל".

ברע"מ אמרו לחדשות 12 כי בפגישה נדונו דרכים להקמת ממשלה בראשות איזנקוט. מדובר בפגישה הפומבית הראשונה של יו"ר רע"מ עם אחד מראשי גוש השינוי מאז הבחירות.

נוסף על כך, גולן נפגש לראשונה מאז הבחירות עם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד. לפי הדיווח, השניים קיימו את הפגישה לצורך תיאום מהלכים.