השחקן פטריק סטיוארט, מכוכבי "מסע בין כוכבים", מת בגיל 86

השחקן הבריטי פטריק סטיוארט, שגילם את קפטן ז'אן-לוק פיקארד ב"מסע בין כוכבים: הדור הבא" ואת פרופסור צ'ארלס אקסבייר בסרטי "אקס-מן", מת אתמול (רביעי) בלוס אנג'לס בגיל 86. דוברתו, קלי בוש נובאק, הודיעה כי סטיוארט התמודד עם אלצהיימר ועם דמנציה עם גופיפי לואי, מחלות שדבר אבחונן לא נחשף לציבור עד מותו.

יו ג'קמן, ששיחק לצד סטיוארט בסרטי "אקס-מן", פרסם דברי פרידה ברשתות החברתיות. הוא תיאר את סטיוארט כאחד מגדולי השחקנים בקולנוע ובתיאטרון וכחבר קרוב, וסיפר כי למד ממנו רבות לאורך השנים. "אתגעגע אליך, פטריק סטיוארט, כל חיי", כתב.

מהבמה השייקספירית להצלחה בינלאומית

סטיוארט גדל בעיירה מירפילד שבצפון אנגליה, במשפחה ממעמד הפועלים. את צעדיו הראשונים בעולם המשחק עשה בגיל 12, כשהצטרף לקבוצת תיאטרון חובבים. בהמשך למד בבית הספר לתיאטרון בריסטול אולד ויק, לאחר שזכה במלגה, והצטרף ללהקת השייקספיר המלכותית, שבה הופיע במשך 14 שנים.

אף שהתפרסם ברחבי העולם בזכות תפקידיו בטלוויזיה ובקולנוע, התיאטרון נותר חלק מרכזי בקריירה שלו. לאורך השנים השתתף בהפקות של מחזות שייקספיר, הרולד פינטר וסמואל בקט, ובהן גם הצגות לצד חברו, השחקן איאן מקלן. אחד משיאי הקריירה הבימתית שלו היה גילום מקבת בהפקה שעלתה ב-2007 ובהמשך הגיעה לברודוויי. על תפקיד זה היה מועמד לפרס טוני.

התפקיד שהפך אותו לכוכב: קפטן פיקארד ב"מסע בין כוכבים"

פריצתו הגדולה בטלוויזיה הגיעה ב-1987, כשהחל לגלם את קפטן פיקארד בסדרה "מסע בין כוכבים: הדור הבא". הסדרה שודרה במשך שבע עונות, וסטיוארט המשיך לגלם את הדמות גם בארבעה סרטי קולנוע. בהמשך זכה להצלחה נוספת בזכות תפקידו כפרופסור אקסבייר בסדרת סרטי "אקס-מן".

בספר זיכרונותיו, "Making It So", סיפר סטיוארט על ילדותו בצל האלימות שהפעיל אביו כלפי אמו. הוא תיאר את התיאטרון כמקום שבו הצליח להתרחק מקשיי חייו, ובהמשך הפך לתומך בארגון Refuge, המסייע לנפגעי אלימות במשפחה.

סטיוארט סיפר לאורך השנים כי הניסיון שרכש על במות התיאטרון השפיע גם על עבודתו בקולנוע ובטלוויזיה. לדבריו, כשניגש לגלם את קפטן פיקארד, נעזר בדמויות ממחזות שייקספיר כדי לעצב את אופיו ואת התנהגותו של מפקד החללית.