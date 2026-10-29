דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום חמישי י"ח בחשון תשפ"ז 29.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
19.6°תל אביב
  • 14.4°ירושלים
  • 19.6°תל אביב
  • 20.3°חיפה
  • 20.9°אשדוד
  • 18.1°באר שבע
  • 22.4°אילת
  • 18.8°טבריה
  • 14.6°צפת
  • 19.3°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

השחקן פטריק סטיוארט, מכוכבי "מסע בין כוכבים", מת בגיל 86

השחקן הבריטי, שהתפרסם בזכות תפקידיו כקפטן פיקארד ופרופסור אקסבייר, מת בלוס אנג'לס לאחר שהתמודד עם אלצהיימר ודמנציה עם גופיפי לואי | את דרכו החל בתיאטרון השייקספירי, שבו הופיע במשך שנים | יו ג'קמן ספד לו: "למדתי ממנו כל כך הרבה. אתגעגע אליו כל חיי"

פטריק סטיוארט מצטלם עם הגעתו לטקס פרסי באפט"א 2018 בלונדון, יום ראשון, 18 בפברואר 2018 (צילום: ויאני לה קאר/אינוויז'ן/AP)
פטריק סטיוארט מצטלם עם הגעתו לטקס פרסי באפט"א 2018 בלונדון, יום ראשון, 18 בפברואר 2018 (צילום: ויאני לה קאר/אינוויז'ן/AP)
סוכנות הידיעות AP
צרו קשר עם המערכת:
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 29.10.2026 | 23:22

השחקן הבריטי פטריק סטיוארט, שגילם את קפטן ז'אן-לוק פיקארד ב"מסע בין כוכבים: הדור הבא" ואת פרופסור צ'ארלס אקסבייר בסרטי "אקס-מן", מת אתמול (רביעי) בלוס אנג'לס בגיל 86. דוברתו, קלי בוש נובאק, הודיעה כי סטיוארט התמודד עם אלצהיימר ועם דמנציה עם גופיפי לואי, מחלות שדבר אבחונן לא נחשף לציבור עד מותו.

יו ג'קמן, ששיחק לצד סטיוארט בסרטי "אקס-מן", פרסם דברי פרידה ברשתות החברתיות. הוא תיאר את סטיוארט כאחד מגדולי השחקנים בקולנוע ובתיאטרון וכחבר קרוב, וסיפר כי למד ממנו רבות לאורך השנים. "אתגעגע אליך, פטריק סטיוארט, כל חיי", כתב.

מהבמה השייקספירית להצלחה בינלאומית

סטיוארט גדל בעיירה מירפילד שבצפון אנגליה, במשפחה ממעמד הפועלים. את צעדיו הראשונים בעולם המשחק עשה בגיל 12, כשהצטרף לקבוצת תיאטרון חובבים. בהמשך למד בבית הספר לתיאטרון בריסטול אולד ויק, לאחר שזכה במלגה, והצטרף ללהקת השייקספיר המלכותית, שבה הופיע במשך 14 שנים.

אף שהתפרסם ברחבי העולם בזכות תפקידיו בטלוויזיה ובקולנוע, התיאטרון נותר חלק מרכזי בקריירה שלו. לאורך השנים השתתף בהפקות של מחזות שייקספיר, הרולד פינטר וסמואל בקט, ובהן גם הצגות לצד חברו, השחקן איאן מקלן. אחד משיאי הקריירה הבימתית שלו היה גילום מקבת בהפקה שעלתה ב-2007 ובהמשך הגיעה לברודוויי. על תפקיד זה היה מועמד לפרס טוני.

התפקיד שהפך אותו לכוכב: קפטן פיקארד ב"מסע בין כוכבים"

פריצתו הגדולה בטלוויזיה הגיעה ב-1987, כשהחל לגלם את קפטן פיקארד בסדרה "מסע בין כוכבים: הדור הבא". הסדרה שודרה במשך שבע עונות, וסטיוארט המשיך לגלם את הדמות גם בארבעה סרטי קולנוע. בהמשך זכה להצלחה נוספת בזכות תפקידו כפרופסור אקסבייר בסדרת סרטי "אקס-מן".

בספר זיכרונותיו, "Making It So", סיפר סטיוארט על ילדותו בצל האלימות שהפעיל אביו כלפי אמו. הוא תיאר את התיאטרון כמקום שבו הצליח להתרחק מקשיי חייו, ובהמשך הפך לתומך בארגון Refuge, המסייע לנפגעי אלימות במשפחה.

סטיוארט סיפר לאורך השנים כי הניסיון שרכש על במות התיאטרון השפיע גם על עבודתו בקולנוע ובטלוויזיה. לדבריו, כשניגש לגלם את קפטן פיקארד, נעזר בדמויות ממחזות שייקספיר כדי לעצב את אופיו ואת התנהגותו של מפקד החללית.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!