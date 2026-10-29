חשד לרצח בריינה: טארק בסול, בן 42, נורה למוות במכוניתו, שניים נוספים נפצעו

טארק בסול, בן 42, נרצח היום בערב בריינה. בסול נורה במכוניתו, גבר ואישה נוספים נפצעו מהירי. המשטרה פתחה בחקירה.

פראמדיקים במד"א שהגיעו למקום סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בהמולה רבה. במקום שכב גבר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מפציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו היו אנושות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. בנוסף הענקנו טיפול רפואי ראשוני לאישה הסובלת מפציעות חודרות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה בינוני ויציב."

ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי 191 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 182 אזרחים ו-9 תושבים.