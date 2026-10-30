מזג האוויר: הגשם חוזר לצפון ולמרכז, הטמפרטורות יירדו; התחממות הדרגתית מתחילת השבוע

מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מעט מהממוצע העונתי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות אחר הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר באזור החוף הצפוני. במהלך הלילה יהיה מעונן חלקית.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בעיקר בעננות גבוהה. הטמפרטורות יעלו מעט וישובו לערכים הרגילים לעונה במרבית האזורים.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהממוצע העונתי. ביום שני תימשך מגמת ההתחממות, ומזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות להיום והלילה: ירושלים 14-20, תל אביב 18-24, חיפה 19-23, צפת 13-19, קצרין 16-23, טבריה 18-25, נצרת 18-24, עפולה 18-25, בית שאן 20-26, לוד 18-24, אשדוד 19-24, עין גדי 21-26, באר שבע 17-24, מצפה רמון 15-21 ואילת 20-28.