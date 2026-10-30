שוד הקריפטו הגדול בהיסטוריה: 6.3 מיליארד דולר נגנבו מבייננס, כ-3 מיליארד הוקפאו

בורסת המטבעות הדיגיטליים בייננס (Binance), הגדולה בעולם, נפגעה ממתקפת סייבר שבה נגנבו נכסים בשווי מוערך של 6.3 מיליארד דולר. מדובר בגניבת המטבעות הדיגיטליים הגדולה ביותר שתועדה עד כה, לפי מומחים בענף. החברה הודיעה הבוקר (שישי) כי הצליחה, בשיתוף גורמים נוספים בתעשייה, להקפיא נכסים בשווי כ-3 מיליארד דולר, וכי היא פועלת לאתר את יתרת הכספים ולהשיבם.

על פי ממצאי החקירה הראשוניים, התוקפים הצליחו לחדור למערכות החברה באמצעות מחשב נייד של אחד ממהנדסיה, שנפרץ ככל הנראה ואפשר להם לקבל גישה לרכיב במערכת. באמצעות גישה זו בוצעו משיכות כספים שלא אושרו. החברה מסרה כי לא נמצאו עדויות לחשיפת המפתחות הפרטיים המשמשים לאבטחת הארנקים הדיגיטליים, וכי היא ממשיכה לבדוק את מסלול החדירה ואת היקף הנזק.

חברות המודיעין והאבטחה בתחום הבלוקצ'יין TRM Labs ו-Chainalysis מייחסות את המתקפה להאקרים מצפון קוריאה. לפי TRM Labs, התוקפים העבירו כ-6.36 מיליארד דולר מארנקים של בייננס באמצעות עשר רשתות בלוקצ'יין שונות, כאשר מרבית ההעברות בוצעו בתוך כ-20 דקות. החברה מעריכה ברמת ביטחון גבוהה כי מאחורי הפעולה עומדת קבוצת TraderTraitor, המזוהה עם מערך הסייבר של צפון קוריאה. מדובר בשלב זה בייחוס של חברות האבטחה, ולא בקביעה רשמית של רשויות החקירה.

בעקבות המתקפה השעתה בייננס זמנית את שירותי המשיכה מהפלטפורמה לצורך בדיקות אבטחה. החברה הודיעה כי הפקדות הלקוחות לא נפגעו, וכי היא מצפה לחדש את שירותי המשיכה בתוך 48 שעות. יי הא, ממייסדות הבורסה, התחייבה כי החברה תישא בכל ההפסדים שייגרמו כתוצאה מהפריצה. "כספי המשתמשים בטוחים", נמסר מטעם בייננס. ריצ'רד טנג, מנכ"ל בייננס, מסר בהמשך לפריצת האבטחה כי "לא מדובר בפעולה חד-פעמית שבוצעה בלחיצת כפתור אחת".

במאמצי הקפאת הנכסים משתתפות כמה מחברות הקריפטו הגדולות בעולם. חברת Tether הודיעה על הקפאת נכסים בשווי של כ-1.57 מיליארד דולר הקשורים לאירוע, חברת Circle הקפיאה יותר מ-800 מיליון דולר וחברת Ripple פעלה להקפאת כ-200 מיליון דולר נוספים. למרות הצעדים האלה, עדיין אין תמונה מלאה של גורל הכספים שלא אותרו, ולא ברור כמה מהנכסים שהוקפאו יושבו בפועל.

הדיווחים על הפריצה הובילו לירידות חדות בשוק המטבעות הדיגיטליים. הביטקוין איבד יותר מ-3% מערכו וירד לשפל של שישה שבועות, וגם מטבע האת'ריום נחלש בשיעור דומה. מניות של חברות הפועלות בתחום הקריפטו ספגו ירידות בעקבות החשש מפגיעה באמון המשקיעים באבטחת הבורסות הדיגיטליות.

המתקפה הנוכחית עולה בהיקפה על פריצת הענק לבורסת Bybit בפברואר 2025, שבה נגנבו כ-1.5 מיליארד דולר ושיוחסה בידי הרשויות האמריקניות להאקרים מצפון קוריאה. בשנים האחרונות הפכו גניבות מטבעות דיגיטליים למקור הכנסה משמעותי עבור קבוצות תקיפה הקשורות לפי הערכות לממשל בפיונגיאנג, הנתון לסנקציות בינלאומיות. האירוע בבייננס צפוי להגביר את הדיון בסיכוני אבטחת המידע וביכולתן של בורסות הקריפטו להגן על כספי לקוחותיהן.