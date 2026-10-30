דיווח: ארה"ב ביקשה מבעלות בריתה בנאט"ו לרכך את האזהרות מפני רוסיה

בכירים במשרד ההגנה האמריקני פנו בשבועות האחרונים לנציגי כמה מדינות החברות בברית נאט"ו, וביקשו מהם להימנע מהתבטאויות חריפות בנוגע לאיום הצבאי והביטחוני מצד רוסיה. כך דיווחה הבוקר (שישי) סוכנות הידיעות רויטרס, בהתבסס על שיחות עם ארבעה גורמים אמריקניים ואירופיים המעורים בנושא.

לפי הדיווח, המסרים הועברו בפגישות דו-צדדיות, בין היתר לנציגי ליטא, לטביה ואסטוניה, שלוש המדינות הבלטיות הגובלות ברוסיה או בבלארוס ונחשבות למבקרות חריפות של הקרמלין. גורמים בפנטגון טענו כי התבטאויות של מנהיגים אירופים, המתארות את רוסיה כמדינה שנדחקה לפינה ועלולה לנקוט צעדים נואשים, עלולות להגביר את תחושת האיום ביבשת ולפגוע בביטחונה. לא ידוע אם בקשות דומות הופנו למדינות נוספות.

אחד הבכירים שהעבירו את המסר היה אלברידג' קולבי, תת-שר ההגנה האמריקני לענייני מדיניות. לפי אחד המקורות, קולבי הזהיר גורם במדינות הבלטיות מפני התגרות מיותרת ברוסיה, והתייחס להתבטאויות שבהן תואר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כמי שנדחק לפינה. ראש ממשלת אסטוניה, קריסטן מיכאל, השתמש בדימוי דומה בחודש שעבר, כשדיבר על הפעולות המיוחסות למוסקבה באירופה.

הפניות עוררו תמיהה בקרב חלק מהגורמים האירופיים, שטענו כי מדינותיהם מקפידות ממילא על התבטאויות מדודות. עם זאת, ארבעת המקורות הדגישו כי השיחות התנהלו באווירה עניינית ולא במסגרת עימות בין בעלות הברית. בפנטגון סירבו להתייחס לתוכן המגעים, ומשרדי ההגנה של שלוש המדינות הבלטיות לא מסרו תגובה לרויטרס.

הדיווח מתפרסם על רקע מאמצים מחודשים של ממשל טראמפ להגיע להסדר שיסיים את המלחמה באוקראינה, ובמקביל לבחינה מחודשת של היקף הכוחות האמריקניים המוצבים באירופה. בתוך נאט"ו מתקיימת מחלוקת על אופן הצגת האיום הרוסי: חלק מהגורמים סבורים כי אזהרות חריפות משרתות את מטרותיה של מוסקבה בהפצת פחד, ואילו אחרים מדגישים כי הצגת הסכנה לציבור חיונית לגיוס תמיכה בהגדלת תקציבי הביטחון ובסיוע לאוקראינה.