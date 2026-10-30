מטעני חבלה הוצמדו למכלית במצר הורמוז וגרמו לשריפה, אנשי הצוות לא נפגעו

מכלית שנעה במצר הורמוז הותקפה אתמול (חמישי) באמצעות שני מטעני חבלה שהוצמדו לדופנה מסירה קטנה. הפיצוצים הציתו שריפה בחדר המכונות והשביתו זמנית את כלי השיט, אך כל אנשי הצוות נותרו ללא פגע. כך הודיע הבוקר מרכז המעקב הבריטי אחר הסחר הימי (UKMTO), בעקבות בדיקת נסיבות האירוע.

התקיפה התרחשה במרחק של כ-25 מיילים ימיים מצפון-מזרח לעיר ח'סב שבעומאן. לאחר הפיצוצים הצליח הצוות להשתלט על האש, ולא דווח על דליפת דלק או על פגיעה סביבתית. לפי העדכון הבריטי, המכלית חידשה את תנועתה והיא עושה את דרכה לנמל הבא במסלולה.

בשלב זה לא ידוע מי עומד מאחורי המתקפה. האירוע מצטרף לשורת תקיפות נגד אוניות מסחריות במצר הורמוז ובסביבתו מאז פרוץ המלחמה בין ארצות הברית לאיראן בפברואר. איראן הודיעה בעבר על הגבלות תנועה במצר ותקפה כלי שיט שלטענתה הפרו אותן.

מצר הורמוז הוא אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם להובלת נפט וגז ממדינות המפרץ. המתקפות החוזרות על אוניות באזור מגבירות את הסיכון לתנועת הסחר הימי ומשבשות את פעילותן של חברות הספנות, על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת באזור.