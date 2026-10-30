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תשתיות וסביבה

תאונה קטלנית בנגב: נהג אוטובוס נהרג בהתנגשות עם טרקטור, עשרות נפצעו

האוטובוס הסיע קבוצת תלמידות בכביש 25, סמוך למושב שיבולים | לפי עדכון בתי החולים, שתי נשים מאושפזות במצב קשה ו-20 פצועים נוספים במצב קל | צוותי ההצלה חילצו לכודות מהאוטובוס, והמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה

זירת התאונה בין אוטובוס לטרקטור בכביש 25, סמוך למושב שיבולים, הבוקר. נהג האוטובוס נהרג ועשרות נוסעות נפצעו (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
זירת התאונה בין אוטובוס לטרקטור בכביש 25, סמוך למושב שיבולים, הבוקר. נהג האוטובוס נהרג ועשרות נוסעות נפצעו (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
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מאיה צוק
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עדכון אחרון: 30.10.2026 | 11:40
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נהג אוטובוס כבן 50 נהרג הבוקר (שישי) בתאונת דרכים בין אוטובוס שהסיע קבוצת תלמידות לטרקטור בכביש 25, סמוך למושב שיבולים שבנגב. לפי עדכון בתי החולים, שתי נשים מאושפזות במצב קשה במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, לצד 15 פצועים במצב קל. חמישה פצועים נוספים, שמצבם קל, פונו למרכז הרפואי ברזילי באשקלון. צוותי כיבוי והצלה חילצו שלוש לכודות מהאוטובוס, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.

חובשי מד"א אדיר נזרי ומעוז ויברמן סיפרו: "ראינו את האוטובוס בחלק האחורי של הטרקטור, האוטובוס היה עם פגיעות פח קשות מאוד בחלקו הקדמי". לדבריהם, הנהג נמצא לכוד באוטובוס, ללא דופק וללא נשימה, ומותו נקבע בזירה. צוותי ההצלה העניקו טיפול לפצועות במהלך פעולות החילוץ ופינו אותן לבתי החולים. בעקבות התאונה נחסם כביש 25 לתנועה לכיוון מערב.

 

תגיות:
פעמון

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