גפן פרימו זכתה במדליית ארד בגראנד סלאם אבו דאבי בג'ודו

הג'ודוקא הישראלית גפן פרימו (עד 52 ק"ג) זכתה אתמול (חמישי) במדליית הארד בגראנד סלאם אבו דאבי. יצחק אשפיז (עד 60 ק"ג), שהתחרה גם הוא על מדליית הארד, סיים במקום החמישי. "אני שמחה מאוד לחזור לפודיום, במיוחד אחרי אליפות העולם שבה לא הצלחתי להביא לידי ביטוי את היכולת האמיתית שלי", אמרה פרימו בסיום התחרות. "המדליה הזו חשובה לי מאוד ונותנת לי ביטחון להמשך הדרך".

פרימו פתחה את התחרות בסיבוב השני בניצחון מרשים על דיורה קלדיורובה מאוזבקיסטן, האלופה האולימפית מפריז 2024. ברבע הגמר גברה על קניה פרנה האיטלקייה, אך בחצי הגמר הפסידה לטיחה טופולובץ' הקרואטית וירדה לקרב על מדליית הארד. בקרב המכריע ניצחה פרימו באיפון את תרזה בודנרובה הצ'כית והבטיחה את מקומה על הפודיום.

מאמן העל של נבחרת ישראל, שני הרשקו, בירך את פרימו על ההישג: "גפן הציגה היום יום תחרות מצוין, ג'ודו איכותי ואטרקטיבי וזכתה במדליה יוקרתית. אני גאה בה על היכולת, הנחישות והדרך. תודה לצוות המקצועי, לאיגוד הג'ודו וליו"ר האיגוד על התמיכה והעשייה המשותפת".

בתחרות הגברים סיים יצחק אשפיז (עד 60 ק"ג) במקום החמישי. אשפיז פתח את דרכו בניצחון באיפון על אנדראה קרלינו האיטלקי, אך ברבע הגמר הפסיד ללואיק קודבודינוב מטג'יקיסטן ועבר לבית הניחומים. שם גבר בוואזרי על צ'רלי אייר הבריטי והעפיל לקרב על מדליית הארד, שבו הפסיד לקמולידין בחטיורוב מאוזבקיסטן